Muertes de famosos Muere vocalista de grupo Sin Fronteras: lo que se sabe de su fallecimiento El fallecimiento del cantante fue confirmado por grupo Sin Fronteras a través de un comunicado. Reymond Durán llevaba meses luchando por su salud.



Video Muere ‘influencer’ a los 38 años tras someterse a cirugía estética: deja una hija pequeña

El vocalista de grupo Sin Fronteras, Reymond Durán, murió. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el mismo grupo a través de un comunicado.

“Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Duran del grupo Sin Fronteras”, expresaron.

Así se informó sobre el fallecimiento del vocalista de grupo Sin Fronteras. Imagen Sin Fronteras Merengue / Instagram



“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música. Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional”, agregaron.

PUBLICIDAD

En el comunicado no se dieron detalles del fallecimiento del cantante. Sin embargo, señalaron que más adelante se darían detalles de las exequias del músico.

“Agradecemos profundamente el cariño, el respeto y la solidaridad que hemos recibido en este momento tan difícil. Más adelante estaremos informando sobre los actos y detalles correspondientes”, informaron.

“Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo. Paz a su alma. Familia Sin Fronteras”, sentenciaron.

Reymond Durán luchaba contra el cáncer

Aunque en la publicación no se reveló la causa de su fallecimiento, el periódico dominicano ‘Diario Libre’ reportó que Reymond Durán llevaba meses luchando contra el cáncer.

A finales de 2025, el mismo intérprete informó sobre su enfermedad y solicitó apoyo económico a través del sitio GoFundMe para solventar sus gastos médicos.

“Mi camino comenzó hace dos años, no por elección propia, sino por el permiso de Dios. El día que me diagnosticaron cáncer, mi mundo se detuvo. El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente. Pregunté por qué y cómo, pero sobre todo, le pedí a Dios que me acompañara, porque sabía que no podía recorrer este camino solo”, escribió.

Reymond Durán llevaba meses luchando contra el cáncer. Imagen Reymond Durán / Instagram



“Cuando me dijeron que el cáncer se había extendido a mis huesos, mi corazón se rompió profundamente. El dolor se volvió constante, abrumador y, a veces, insoportable. Hay noches en las que no puedo dormir, en las que el dolor habla más fuerte que mis oraciones, y mi cuerpo se siente demasiado cansado para seguir luchando. Sin embargo, incluso en esos momentos, Dios no me ha abandonado. En la quietud de la noche, cuando las lágrimas caen y me faltan las fuerzas, siento su presencia sosteniéndome. Cuando mi cuerpo se debilita, su fuerza me sostiene. Cuando el miedo intenta apoderarse de mí, su paz me recuerda que no estoy solo enfrentándome a esto”, agregó.

PUBLICIDAD