Muere actor de 'The Wire' a los 62 años en incendio: su hija revela cómo se enteró Bobby J. Brown perdió la vida luego de que su granero se incendiara. Su esposa trató de salvarlo y resultó con quemaduras graves. Su primogénita, Reina, narró cómo le contaron la trágica noticia.



Bobby J. Brown, conocido por su aparición en series como ‘The Wire’ y ‘Law & Order: SVU’, murió tras quedar atrapado en un incendio en un granero en Maryland. Tenía 62 años.

Un representante de la Oficina del Jefe Médico Forense estatal indicó a People que la causa del fallecimiento del actor fue una lesión térmica difusa e inhalación de humo.

La dependencia determinó que el deceso fue un accidente, detalla el medio.

En un comunicado, la oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Maryland indicó que el fuego comenzó después de que Brown entrara al granero para arrancar un vehículo.

Poco después, él llamó a su esposa, Arlene, para pedirle un extintor, pero, para cuando ella llegó, el lugar ya estaba envuelto en llamas.

Al intentar alcanzarlo para salvarlo, ella sufrió quemaduras en las manos y fue trasladada al Centro Hospitalario MedStar Washington para recibir tratamiento.

“La víctima fue localizada cerca del coche en el interior y fue declarada muerta en el sitio por el personal del Departamento de bomberos”, expusieron.

Hija de Bobby J. Brown revela cómo se enteró de su muerte

Reina, la hija mayor de Bobby J. Brown, narró cómo fue que se enteró de la noticia de la muerte de su padre, lo que calificó como “una gran pérdida”.

Ella recordó que una llamada telefónica la despertó, alrededor de las 11:30 de la noche del pasado martes 24 de febrero.

“Estaba profundamente dormida. Me había acostado hacía unas dos horas”, puntualizó. “Mi hermanita estaba enloquecida, diciendo que papá se había ido y que se había visto envuelto en un incendio en el granero, y yo le pregunté: ‘¿Qué quieres decir?’”.

La primogénita de la estrella aseveró que, luego de escuchar eso, salió y puso “ambos pies en la acera de la entrada” de su casa.

“Hacía frío, y me quedé descalza en camisón”, contó, “lo hice para asegurarme de que estaba en la realidad y no en un sueño, y después hice como un ejercicio de conexión a tierra”.

“No podía creerlo. Pensé: ‘Esto no es real’. Y todavía no lo siento”, agregó. “Debo decir que es mi fe la que me mantiene cuerda en este momento”.