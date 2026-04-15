Ana Bárbara Reyli Barba revela cómo está Ana Bárbara tras presunta infidelidad: esto piensa de Ángel Muñoz El cantante reaccionó a la polémica que rodea a Ana Bárbara desde marzo pasado por la presunta infidelidad de su pareja Ángel Muñoz con periodista. Reily fue abordado por la prensa tras ser capado con su hijo Jerónimo.



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Video Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan

Reyli Barba reveló cómo está Ana Bárbara tras la presunta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz con la periodista costarricense, Adri Toval.

El cantante fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México con su hijo Jerónimo, quién después de pasar unos días con él en México regresaría a Los Ángeles junto a ‘La Reina Grupera’.

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“Ahorita solo vengo a dejar a Jero y después viajaré… voy pronto a Los Ángeles. Vamos a pasar el verano juntos”, declaró a El Gordo y La Flaca.

¿Cómo está Ana Bárbara tras la polémica?

Aunque el intérprete de ‘Amor del Bueno’ intentó desviar la conversación varias veces hacia la presentación que tendrá en México el próximo mayo, Reyli fue cuestionado sobre el estado anímico de Ana Bárbara en medio del escándalo de la presunta infidelidad de Ángel Muñoz.

“Emocionalmente, ¿cómo la has visto?”, le preguntaron. “Está muy bien, nombre, está super bien”, respondió enseguida ante las cámaras de El Gordo y La Flaca.