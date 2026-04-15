Ana Bárbara

Reyli Barba revela cómo está Ana Bárbara tras presunta infidelidad: esto piensa de Ángel Muñoz

El cantante reaccionó a la polémica que rodea a Ana Bárbara desde marzo pasado por la presunta infidelidad de su pareja Ángel Muñoz con periodista. Reily fue abordado por la prensa tras ser capado con su hijo Jerónimo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan

Reyli Barba reveló cómo está Ana Bárbara tras la presunta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz con la periodista costarricense, Adri Toval.

El cantante fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México con su hijo Jerónimo, quién después de pasar unos días con él en México regresaría a Los Ángeles junto a ‘La Reina Grupera’.

PUBLICIDAD

Más sobre Ana Bárbara

Ana Bárbara estaría “encerrada” y “deprimida” tras supuesta infidelidad: la reacción de su pareja
1:00

Ana Bárbara estaría “encerrada” y “deprimida” tras supuesta infidelidad: la reacción de su pareja

Univision Famosos
Supuesta amante de la pareja de Ana Bárbara acusa a hijo de Mariana Levy de “maltrato”
1 mins

Supuesta amante de la pareja de Ana Bárbara acusa a hijo de Mariana Levy de “maltrato”

Univision Famosos
Ángel Muñoz señalaría a hijo de Ana Bárbara de filtrar acta de matrimonio: periodista implicado responde
3 mins

Ángel Muñoz señalaría a hijo de Ana Bárbara de filtrar acta de matrimonio: periodista implicado responde

Univision Famosos
Kate del Castillo y Marisela salen embarradas en polémica de pareja de Ana Bárbara: esto pasó
1 mins

Kate del Castillo y Marisela salen embarradas en polémica de pareja de Ana Bárbara: esto pasó

Univision Famosos
Llaman “índigena” a supuesta amante de pareja de Ana Bárbara y responde
1:00

Llaman “índigena” a supuesta amante de pareja de Ana Bárbara y responde

Univision Famosos
Ana Bárbara estaría por “tramitar su divorcio” de Ángel Muñoz: “No quiere dejarle nada a su marido”
2 mins

Ana Bárbara estaría por “tramitar su divorcio” de Ángel Muñoz: “No quiere dejarle nada a su marido”

Univision Famosos
¿Ana Bárbara no estaría separada tras supuesta infidelidad? Bis La Médium hace fuerte predicción
0:59

¿Ana Bárbara no estaría separada tras supuesta infidelidad? Bis La Médium hace fuerte predicción

Univision Famosos
¿Gerardo Ortiz el ‘tercero en discordia’ en relación de Ana Bárbara? Esto responde el cantante
0:59

¿Gerardo Ortiz el ‘tercero en discordia’ en relación de Ana Bárbara? Esto responde el cantante

Univision Famosos
Ana Bárbara y Ángel Muñoz "siguen juntos": Adri Toval asevera que "todo se trataría de un show"
2 mins

Ana Bárbara y Ángel Muñoz "siguen juntos": Adri Toval asevera que "todo se trataría de un show"

Univision Famosos
Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre futuro de Ana Bárbara tras supuesta infidelidad
0:31

Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre futuro de Ana Bárbara tras supuesta infidelidad

Univision Famosos

“Ahorita solo vengo a dejar a Jero y después viajaré… voy pronto a Los Ángeles. Vamos a pasar el verano juntos”, declaró a El Gordo y La Flaca.

¿Cómo está Ana Bárbara tras la polémica?

Aunque el intérprete de ‘Amor del Bueno’ intentó desviar la conversación varias veces hacia la presentación que tendrá en México el próximo mayo, Reyli fue cuestionado sobre el estado anímico de Ana Bárbara en medio del escándalo de la presunta infidelidad de Ángel Muñoz.

“Emocionalmente, ¿cómo la has visto?”, le preguntaron. “Está muy bien, nombre, está super bien”, respondió enseguida ante las cámaras de El Gordo y La Flaca.

“Es una gran artista, es una gran mujer. Ha pasado por cosas difíciles y pasará por esta”, insistió.

Relacionados:
Ana BárbaraÁngel MuñozHijos de famososEscándalosPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Real Madrid Cómo no te voy a querer
Gratis
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Doménica Montero
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX