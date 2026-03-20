Ana Bárbara Ana Bárbara estaría “deshecha” tras supuesta infidelidad de Ángel Muñoz: su hermana estaría “arropándola” La cantante no la estaría pasando nada bien tras enterarse de la supuesta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz. Según reportes, el entorno de Ana Bárbara “está preocupado”.



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Video Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan

Ana Bárbara estaría “deshecha” tras enterarse de la presunta infidelidad de Ángel Muñoz. Supuestamente, el funcionario aduanero la engañó con la periodista costarricense Adri Toval desde septiembre pasado.

¿Cómo está Ana Bárbara tras supuesta infidelidad?

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Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, reportó este jueves 19 de marzo que ‘La Reina Grupera’ no la estaría pasando nada bien por lo que una de sus hermanas habría tenido que viajar a Los Ángeles para estar cerca de ella.

“Me dicen que Ana Bárbara está fatal, que anímicamente está deshecha, que incluso, la ven tan mal, que una hermana suya ha tenido que desplazarse hasta Los Ángeles para estar con ella y arroparla”, declaró.

“En entorno más cercano de la cantante me asegura que Ángel Muñoz, desde hace dos días, ya no está viviendo bajo el mismo techo, en la mansión que tienen en Beverly Hills”, sentenció.

Jordi Martin no reveló quién de las hermanas de Ana Bárbara estaría cerca de ella. Sin embargo, este viernes 20 de marzo, Alex Rodríguez destapó que se trataría de Jacqueline Ugalde, mejor conocida en el mundo de la música como Quely Ugalde.

“Ana Bárbara no se encuentra sola. A esta hora de la mañana de Los Ángeles se encuentra con hermana Quely Ugalde, con sus tres hijos y con una doctora que es psicóloga y psiquiatra, que la ha estado tratando durante todos estos días”, informó.

“También se encuentra con una empleada doméstica, que no la está pasando nada bien, que el entorno está preocupado”, agregó.

Por último, el presentador de Siéntese Quien Pueda informó que Jerónimo, el hijo que la intérprete de 'Bandido' procreó con Reyli Barba, presuntamente estaría frecuentando a Ángel Muñoz.

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Días atrás, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’, señaló que el menor supuestamente se había ido de la casa con el aduanero, pero más tarde había vuelto al lado de su madre.