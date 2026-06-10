Ana Bárbara

Ana Bárbara reaparece tras supuesta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz: así luce

La cantante reapareció en un evento en Beverly Hills luego de la polémica que se genero por la presunta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz, con periodista costarricense.

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Por:Univision
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Video Primeras declaraciones de Ángel Muñoz en medio de la polémica con Ana Bárbara, ¿le fue infiel?

Este martes 9 de junio, Ana Bárbara reapareció en Beverly Hills luego de la polémica que surgió por la supuesta infidelidad de su pareja, Ángel Muñoz, con una periodista costarricense.

La cantante fue captada por la revista ¡HOLA! en el evento de Culture Makers, donde fue fotografiada junto a la actriz Sofía Vergara.

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Esta misma imagen fue replicada por la estrella de ‘Modern Family’ en Instagram, donde, sin dar detalles de su encuentro con la cantante, se dejó ver con más personalidades como Raúl de Molina, David Bisbal y Jessica Alba, entre otras.

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Así luce Ana Bárbara

Para esta importante noche en Los Ángeles, Ana Bárbara lució un conjunto de dos piezas en tono fucsia.

Su blusa de manga larga con hombros ligeramente estructurados y su pantalón de talle alto dejaban en evidencia la silueta de la cantante.

Sofía Vergara junto a Ana Bárbara.
Sofía Vergara junto a Ana Bárbara.
Imagen Sofía Vergara / Instagram

La supuesta infidelidad

La reaparición de Ana Bárbara se da luego de meses de especulaciones sobre una presunta separación con Ángel Muñoz, quien habría tenido una relación extramarital con la periodista Adriana Toval.

El 10 de marzo, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, aseguró que fue la periodista costarricense quien lo llamó para contarle de su supuesto romance con Muñoz, el cual habría comenzado desde finales de 2025 luego de trabajar juntos.

En esta misma emisión, el periodista también declaró que Ángel Muñoz, de viva voz, le había confirmado que le había fallado a la intérprete de 'Bandido'.

A mediados de abril se reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que Ana Bárbara se habría reconciliado con Ángel Muñoz.

Ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz han hecho declaraciones sobre el tema.

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