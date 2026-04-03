Ana Bárbara Ángel Muñoz señalaría a hijo de Ana Bárbara de filtrar acta de matrimonio: periodista implicado responde Según contó la periodista Adri Toval, durante su supuesta relación con Ángel Muñoz, éste le habría hablado de la filtración de su acta de matrimonio con Ana Bárbara y de sus sospechas hacia Chema, uno de los hijos de la cantante.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan

Ángel Muñoz habría señalado a uno de los hijos de Ana Bárbara de filtrar su acta de matrimonio con la cantante al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

La periodista Adri Toval señaló que, durante su supuesta relación con Muñoz, éste le habría hablado de la filtración de su acta de matrimonio y de sus sospechas hacia José María ‘Chema’ Fernández. Para el aduanero, habría sido el hijo de la cantante quien presuntamente dio a conocer que se habían casado en julio de 2020.

PUBLICIDAD

“En estos chats que voy a mostrar a continuación, él a mí me cuenta que ya está harto de los hijos de Ana”, dijo en su canal de YouTube el 1 de abril y enseguida comparte capturas de texto de sus presuntas conversaciones.

“A mi Ángel me había contado todo un cuento de que estos niños eran unos diablos (...) ¿Por qué yo les decía así a ellos de que son malas personas? (…) porque a mí Ángel me cuenta que él sospechaba que el Chema, supuestamente, le había filtrado el acta de matrimonio a Gustavo Adolfo Infante. También me había dicho que el Chema le había robado un reloj de 10 mil dólares a la mamá”, subrayó.

Periodista implicado responde

Adri Toval no entró detalles sobre la supuesta filtración del documento que demostraría que Ana Bárbara se casó con Ángel Muñoz en Los Ángeles, en junio de 2020. Sin embargo, sus palabras fueron replicadas por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quién aclaró cuál era su relación con Chema en 2023, año en que dio a conocer que, presuntamente, ‘La Reina Grupera’ llevaba tres años casada.

“Yo sí le creo (…), ¿se acuerdan que aquí mostramos el acta de matrimonio de Ángel Muñoz con Ana Bárbara? Él estuvo investigando, mandó a preguntar si Chema me la había dado y yo les voy a contar cuál es la relación que tuve con Chema”, expresó en ‘De Primera Mano’ el 2 de abril.

“Lo conocí en un evento donde él iba como DJ (…) y me dice: ‘Oye, ¿tú eres fulano de tal? Ah, pues yo soy José María Fernández’. Le pedí su teléfono, me lo dio y le hablé para ver si me daba una entrevista y ya no me contestó. Esa fue la única relación que tuve yo con él”, aclaró.

PUBLICIDAD

“Ángel Muñoz quería hablar conmigo... Que yo le dijera que él (Chema) me había dado el acta de matrimonio, porque eso le enchiló mucho a Ana Bárbara, para mostrárselo a Ana Bárbara, y que Ana Bárbara lo corriera de la casa”, sentenció.

La filtración de la supuesta acta de matrimonio

El 25 de octubre de 2023, el periodista Gustavo Adolfo Infante presentó en su programa 'De Primero Mano', la presunta licencia y certificado de matrimonio de Ana Bárbara y Ángel Muñoz.

Los documentos señalan que la solicitud se hizo en el condado de Orange del estado de California y casi un mes después, el trámite se concretó en Beverly Hills en el condado de Los Ángeles el 8 de julio de 2020.