José Emilio Levy

Hijo de Mariana Levy pide a Ana Bárbara que "abra los ojos" ante su novio "manipulador"

José Emilio Levy le envió un nuevo mensaje a la cantante para pedirle que se dé cuenta de que su presunto esposo, Ángel Muñoz, es una "mala persona".

Ashbya Meré.
Video ¿Ana Bárbara y José Emilio Levy se reconciliarán? La relación entre ellos quedó muy dañada

José Emilio Levy volvió a mandarle un mensaje a Ana Bárbara respecto a su presunto esposo, Ángel Muñoz, a quien considera es una "mala persona", por lo cual le pide que "abra los ojos".

El adolescente, de 19 años, lamenta estar alejado de la cantautora, pues dice que "fue una gran mamá" en su momento y le "duele muchísimo" su separación, compartió en entrevista con el programa 'De Primera Mano' transmitida el 11 de enero.

El hijo de la fallecida Mariana Levy y José María 'Pirru' Fernández señaló que "de estos últimos años para acá algo cambió totalmente en ella, no sé qué haya sido y no solo conmigo, también con mis propios hermanos".

" Mi hermano José María está viviendo con mi papá, ni yo, ni mi papá, ni Ana Bárbara, ni Chema pensaron que podía pasar algún día; Emiliano, mi otro hermano, también lo amo muchísimo, tampoco ya no vive con ella, entonces yo creo que hay algo que está cambiando en ella y estoy seguro que es la persona con la que está casada", señaló.

Hijo de Mariana Levy dice que Ángel Muñoz es una "mala persona"

José Emilio aseveró que al inicio tenía una buena relación con la pareja de Ana Bárbara, incluso, le agradecía por "cuidar a sus hermanos". Sin embargo, tras haberse "ganado" a la familia, Ángel Muñoz habría cambiado y se convirtió en "manipulador" y "mala persona".

"Este señor empezó a ser mala persona de tres o cuatro años para acá, o sea, me acuerdo que antes yo llegaba con él y hasta le agradecía en su momento por cuidar a mis hermanos. Pero ya sabes, es cuando apenas vas entrando a la familia y te haces el santo, el bueno y te ganas a todos, pero conforme pasó el tiempo se empezó a hacer un hijo de su madre, malo, malo, manipulador, no, no, no, muy mala persona ese señor", dijo en el show.

José Emilio le pide a Ana Bárbara que "abra los ojos"

El adolescente, quien siguió los pasos de su fallecida madre y está estudiando actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, le envió un mensaje a la cantante.

"Muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, por el amor que me diste a mí, por el amor que le diste a mi hermana Paula, pero a mí solo me gustaría que abrieras los ojos, es lo único que voy a decir, que abrieras los ojos, que te dieras cuenta de con quién estás", sentenció en la entrevista.

