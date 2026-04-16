Ana Bárbara Hijo de Ana Bárbara y Reyli no habría sido fruto de inseminación artificial: revelan supuestos nuevos detalles Ángel Muñoz habría desmentido que Jerónimo, el hijo de Ana Bárbara y Reyli, nació por medio de una inseminación artificial, como ellos han asegurado. Según la periodista Adri Toval, la pareja de la cantante le dio detalles de lo que ocurrió en esta relación.



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Video Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan

Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbra, habría revelado detalles poco conocidos de la relación que la cantante sostuvo en el pasado con Reyli Barba, padre de su hijo Jerónimo.

Según declaraciones de la periodista costarricense Adri Toval, durante la presunta relación extramarital que sostuvo con Ángel Muñoz, éste le habría contado “la verdadera historia entre Reyli y Ana Bárbara” y cómo, supuestamente, “procrearon a su hijo Jerónimo”.

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“Según Ángel Muñoz, lo de Ana y Reyli nunca fue un noviazgo formal, fue una aventura sexual, una aventura fugaz donde, según él, era Ana Bárbara quien insistía hasta que logró embarazarse en uno de esos pocos encuentros”, contó el 15 de abril.

De acuerdo con el relato de la costarricense, en ese momento, Reyli sostenía una relación con Karenka, actriz de origen cubano que ha participado en telenovelas como ‘Clase 406’ y ‘Bailando por un sueño’.

“Cuando Ana Bárbara le comunica el embarazo, a Reyli se le arma un problema muy fuerte con Karenka porque era su mujer (…) y ahí es donde surge la grandiosa idea de decirle a la prensa que el embarazo había sido producto de una inseminación artificial”, dijo, atribuyendo la versión a Muñoz.

Adri Toval reporta que tras el nacimiento de Jéronimo, Ana Bárbara le habría pedido al intérprete de ‘Amor del bueno’ que reconociera a su hijo, por lo que éste “le pidió una prueba de ADN”.

“Reyli tenía motivos de peso para dudar de que ese niño no era de él porque Ana Bárbara, supuestamente, no pasó tan solita el embarazo”, sentenció.

El nacimiento de Jerónimo

Reyli Barba es papá de Jerónimo, el menor de los tres hijos de Ana Bárbara. Jerónimo de Jesús Barba Ugalde nació el 21 de diciembre de 2011 en la Ciudad de México.

Cuatro meses antes del nacimiento de Jerónimo, la cantante declaró a ¡HOLA! que se había sometido a un tratamiento de inseminación artificial por petición de sus hijos, según refiere People en Español.

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En marzo de 2012, diario Reforma reportó que Jerónimo había sido registrado como hijo de Altagracia Ugalde y Reyli Barba, mientras que Joan Sebastian había fungido como testigo.