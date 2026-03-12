Ana Bárbara Nanas de los hijos de Ana Bárbara acusan a Ángel Muñoz de supuestas “amenazas e intimidación” Las mujeres dieron a conocer en una carta que “renunciaron voluntariamente” a su trabajo con Ana Bárbara debido a los presuntos malos tratos que Ángel Muñoz tenía hacía los hijos de ella, tal como lo expuso Emilio Levy en días pasados.



Katty y Martha, nanas de los hijos de Ana Bárbara, acusaron públicamente a Ángel Muñoz de supuestas “amenazas e intimidación” a través de una carta que fue compartida en las redes de Siéntese Quien Pueda.

En la misiva, las mujeres dieron a conocer que por “más de 18 años” trabajaron como niñeras “cuidando y ayudando a criar” a los hijos de Ana Bárbara, asegurando que su compromiso las llevó a generar “vínculos significativos” con ellos, mismos que ocasionarían la molestia de Ángel.

“Deseamos aclarar que nunca fuimos despedidas, como lo han dicho. R enunciamos voluntariamente debido al trato del esposo de la Sra. Altagracia, el Sr. Ángel Muñóz, hacia los niños, incluyendo la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos. Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó irá, hostigamiento e intimidación por parte del Sr. Muñoz”, señalaron el 12 de marzo.

Según señalan, habría sido el apoyo que le mostraron a José Emilio Levy lo que ocasionaría su molestia, llegando a presuntas “amenazas”.

“Emiliano, el hijo mayor, no se fue de la casa por influencia nuestra, como han declarado, sino que fue expulsado por el Sr. Muñoz. Al no tener a dónde ir, le brindamos apoyo temporal durante dos años, lo que intensificó la hostilidad, las mentiras y las acusaciones falsas en nuestra contra por haberlo ayudado”, expresaron.

“Durante más de cinco años hemos sido objeto de amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias que han dañado nuestra reputación y afectado gravemente nuestra tranquilidad y seguridad. Los invitamos a presentar pruebas de cualquier acusación que tengan en nuestra contra y a tomar las vías legales correspondientes en lugar de acosarnos y difamarnos”.

La carta que nanas de los hijos de Ana Bárbara enviaron a los medios. Imagen Siéntese Quien Pueda / Instagram

Exponen supuesta agresión de hijo de Ana Bárbara y Reyli

De acuerdo con las niñeras de los hijos de Ana Bárbara, la razón de su silencio fue por “instrucciones de las autoridades”. Sin embargo, el presunto acoso y las difamaciones las “llevaron a un límite”. Las presuntas agresiones de Jerónimo Barba las hizo hablar.

“Hemos sido víctimas de la influencia negativa que se ha ejercido sobre el menor de ellos. El 20 de diciembre de 2025, mientras cenábamos en Beverly Hills, fuimos agredidas por el hijo mejor de la Sra. Ugalde y el Sr. Reyli, y el Sr. Muñoz estaba en el teléfono aparentemente dirigiendo al menor a distancia. La policía llegó de inmediato y el informe oficial confirma que nosotras no iniciamos la agresión, como falsamente se ha declarado. El reporte policial es 25-645008”.

Finalmente, Katty y Marta responsabilizaron directamente a Ana Bárbara y a Ángel Muñoz “de cualquier daño físico, intimidación o represalia” que pudiera haber en su contra.

“Ante la hostilidad pública que hemos experimentado, tememos por nuestra seguridad y queremos responsabilidad al Sr. Ángel Muñoz y la Sra. Altagracia Ugalde de cualquier daño físico, intimidación o represalia que pudiera ocurrirnos, tanto aquí como en México. Queremos reiterar que nuestro cariño por los niños permanece intacto y esperamos sinceramente que siempre les vaya bien. Fue un placer y un honor haber sido parte de su crecimiento”, sentenciaron.

Las declaraciones de las nanas de los hijos de Ana Bárbara se suman a las de José Emilio Levy, quien expuso ante medios como el programa Hoy el presunto acoso de Ángel Muñoz hacia Katty y Martha.