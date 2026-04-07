José Emilio Levy

Supuesta amante de la pareja de Ana Bárbara acusa a hijo de Mariana Levy de “maltrato”

La periodista Adri Toval afirmó que Emilio Levy se habría metido con su físico, esto después de que ella revelara un supuesto romance con Ángel Muñoz, novio de la cantante.

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Por:Dayana Alvino
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Video Hijo menor de Ana Bárbara se habría ido de la casa con Ángel Muñoz, reportan

Adri Toval, quien afirma haber sido amante de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, acusó a Emilio Levy, hijo de la difunta Mariana Levy, por presuntamente haberla “maltratado”.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para su canal de YouTube, que la costarricense hizo su imputación después de que él le preguntara si el novio de la cantante le llegó a hablar del joven actor.

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“Yo con ese chico no me gustaría meterme porque [Ángel] sí me contó cosas delicadas sobre él”, declaró al periodista.

Toval compartió el motivo por el que prefiere no referirse a Emilio: “No quiero porque ese chico a mí me ha maltratado muchísimo en televisión. Se ha metido con mi físico. Yo no lo conozco. No tengo la culpa de sus roces con Ángel Muñoz”.

Según su versión, la intérprete de ‘Bandido’, le llegó a platicar la manera en la que, con su prometido, hablaban de quien fue su hijastro.

“También Ana Bárbara me contó una vez, en una videollamada, algunos detalles de cómo se burlaban de él, del sobrenombre que le tenían, entonces, prefiero no meterme ahí”, sentenció.

¿Qué dijo Emilio Levy de Adri Toval?

Después de que la propia Adri Toval destapara para El Gordo y La Flaca que presuntamente sostuvo un amorío con Ángel Muñoz, Emilio Levy se pronunció al respecto, aunque no la mencionó directamente.

“La belleza es muy relativa, pero es que también qué bajeza de Ángel, ¿no?”, dijo ante las cámaras de Despierta América el 10 de marzo.

“La verdad, de estar con una señora como es Ana Bárbara: talentosa, trabajadora, una dama hecha y derecha, con modales, con educación. Es como tener un Ferrari, tener un McLaren, y de la nada cambiarlo por un bocho”, añadió.

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