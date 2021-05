"Se metió con la mujer que yo quería": Rey Grupero dice que terminó con Cynthia Klitbo por culpa de Alfredo Adame

"No nos alcanzó el amor", dijo en Instagram, y adelantó que no hablaría más acerca del asunto. Mientras tanto, Rey Grupero también guardó silencio, pero en días recientes ha dado algunas entrevistas a medios en los que ha abordado el tema.

"Yo no soy socio del doctor, ni tengo nada absolutamente que ver, más que haber sido su paciente, y después de ver lo exitoso que es le dije: 'Oye doctor, a ver si nos ponemos de acuerdo y montamos una clínica y nos hacemos socios', y me dijo: 'Me parece perfecto'. Lo que este cuate (Rey Grupero) está diciendo es un mitómano, es un mentiroso, es un fanfarrón, eso es lo que es", dijo después el actor en El Gordo y La Flaca.

El pasado 27 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención del esteticista , pero no por la denuncia de lesiones, sino por posesión de drogas y arma de fuego. Sin embargo, tras la detención, Adame llegó a decir ante la prensa que al médico le habían puesto "un cuatro" (una trampa), pero que si era responsable de los cargos que se le imputaban, "no contara con él".

"Me empecé a clavar mucho en desenmascarar a Alfredo y también en el hecho de que él dio su número de teléfono (de Cynthia) y empezaron a acosarla muchísimo por teléfono, a insultarla y ella es una mujer con mucho carácter y decisión. Me dijo, '¿sabes qué? Está muy complicado esto de Adame' y estoy pensando si continuar con esto porque nos persiguieron en (en el centro comercial) Perisur con pistolas'", narró Rey Grupero en 'Todo para la mujer'.

"Yo por mi parte no voy a descansar hasta verlo en la cárcel", alegó, "si tuvo los tanates de dar la ubicación de mis padres que tienen más de 75 años, que les fueron a romper los vidrios, yo no voy a tener el corazón para no meterlo a prisión y se metió con la mujer que yo quería, tampoco voy a tener yo la paciencia para perdonarlo. Se metió con la hija de la persona que yo más quería, no voy a tener paciencia ni piedad con él", expresó.