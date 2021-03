Detienen a Juan Duque, el médico estético que Rey Grupero denunció y vinculó con Alfredo Adame

A principios de febrero, el actor aclaró que solo era paciente de Duque y no existían vínculos que los unieran, pero había una propuesta de asociarse para poner una clínica: " Yo no soy socio del doctor, ni tengo nada absolutamente que ver, más que haber sido su paciente, y después de ver lo exitoso que es le dije: 'Oye doctor, haber si nos ponemos de acuerdo y montamos una clínica y nos hacemos socios', y me dijo: 'Me parece perfecto'. Lo que este cuate (Rey Grupero) está diciendo es un mitómano, es un mentiroso, es un fanfarrón, eso es lo que es", dijo en El Gordo y La Flaca.