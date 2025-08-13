Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario: "Está juntando para sus chicles"

Video Tras vivir estafa, Cynthia Klitbo no descarta la posibilidad de trabajar como Uber

Cynthia Klitbo continúa padeciendo las secuelas del fraude que sufrió en 2024, pues le vaciaron su cuenta bancaria en Miami con 30 mil dólares. En su momento vivió momentos de angustia por no tener solvencia, pero poco a poco ha logrado sobreponerse.

Su hija fue la más afectada con la situación, ya que sus estudios universitarios se pospusieron ante la situación económica de la actriz. Elisa regresó a vivir a México de manera temporal, en lo que logran juntar el dinero suficiente para que regrese a los Estados Unidos a continuar con su formación académica.

Klitbo confesó que ya puso a trabajar a Elisa para que empiece a ahorrar.

"Mi hija ya se fue conmigo de asistente la semana pasada, está juntando para sus chicles de la universidad. Pues claro, que trabaje. Es la que me asiste en el teatro los fines de semana", contó en entrevista con 'Venga la alegría'.

Cynthia Klitbo interpondrá acciones legales

La villana de la telenovela 'Cadenas de Amargura', que puedes ver en ViX, le ha dado seguimiento puntual a los procesos bancarios para recuperar su dinero. Sin embargo, no ha habido avances en el caso, por lo que ya planea tomar acciones legales.

"Estoy yendo la semana que viene justamente a ver qué pasa en el banco y si no, también a cambiar mis cuentas a otro banco. No me han dado nada", dijo al programa.

Mencionó que la institución ya le hizo una advertencia ante su insistencia, pero ella no piensa desistir ante el robo de 30 mil dólares.

"Además me dijo: 'Ni se queje tan seguido porque la van a mandar para el bu.., para allá'. Entonces, pues sí hay que levantar una demanda. Y eso es lo que voy a ir a hacer, hablar con un abogado", señaló.

Explicó que el dinero de la cuenta solo es su "liquidez", pues el patrimonio que ha formado a lo largo de su carrera se encuentra invertido en bienes raíces.

Cynthia Klitbo aseguró que esta mala experiencia es un gran aprendizaje en su vida.