Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo reaparece tras ser hospitalizada de emergencia por mordedura de peligrosa araña

La actriz fue mordida por una viuda negra mientras estaba en una locación donde filmaba una película. Tras comenzar a sentir los síntomas del veneno fue llevada inmediatamente a emergencias.

Por:
Ashbya Meré.
Video Tras vivir estafa, Cynthia Klitbo no descarta la posibilidad de trabajar como Uber

Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia la tarde del 14 de febrero, tras ser mordida por una araña viuda negra durante la grabación de una película.

La actriz compartió que estaban en una locación en la ciudad de Guadalajara cuando se percató que tenía las marcas de una mordedura, pues no sintió nada por el mecanismo de ataque que tienen las arañas de la familia latrodectus.

"Dije '¡ay tengo dos bolitas!, ¿qué me picó?'. Ya vi los dos piquetes así juntos porque perforó y dejó la piel levantada, pero yo no sentí nada. El doctor me dijo que es normal porque tiene como una baba que antes de picarte te la echan y como que te adormece", contó en un 'en vivo' que hizo desde el hospital, donde estuvo algunas horas para que le administraran un antídoto.

Klitbo detalló que comenzó a sentir que los músculos de la pantorrilla, que fue la zona afectada, "le empezaron abrincar" y la pierna se le comenzó a dormir, por lo que fue llevada al hospital de inmediato. Al ser atendida confesó que "lloró como una niña", pues su vida estuvo en peligro.

"(Me dijeron que) si no hubieras venido a ponerte el antídoto sí te pudieras podido 'petatear' (morir), no lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico para no espantarme", pues el médico le explicó que la había mordido una latrodectus y no una viuda negra, como se le conoce al arácnido coloquialmente.

En el 'live' que hizo desde el hospital bromeó con que necesitaba hacerse "una limpia", debido a la mala racha que ha tenido en los últimos meses, refiriéndose a la estafa de la que fue víctima en Miami: "O sea, ¿qué onda conmigo?, ya sé (necesito) una barrida".

Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia por la mordedura de una araña viuda negra.
Imagen Cynthia Klitbo/Instagram

Cynthia Klitbo fue dada de alta

La mañana de este 15 de febrero, Cynthia Klitbo reapareció en Instagram y compartió algunos videos desde una habitación que, aparentemente, parecería de en un hotel.

La actriz dijo a sus seguidores que está "vivita y coleando y con muchas ganas de vivir".

También informó que este mismo día viajaría al estado de Veracruz para continuar con sus compromisos laborales.

Cynthia Klitbo reapareció tras ser dada de alta.
Imagen Cynthia Klitbo/Instagram
