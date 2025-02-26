Cynthia Klitbo prepara a su hija para su muerte: estuvo en peligro por una araña

Video Hija de Cynthia Klitbo la defiende de Laura Zapata, quien la llamó "borracha" y "drogadicta"

Hace unos días Cynthia Klitbo estuvo en peligro de muerte tras ser mordida por una araña viuda negra cuando estaba en la locación de una película. Debido a que fue llevada a tiempo al hospital y le aplicaron un antídoto, no pasó a mayores y solo quedó en una anécdota.

Sin embargo, este incidente la hizo reflexionar sobre la muerte y se dio cuenta de que no ha preparado por completo a su hija Elisa para el día en que ella ya no esté, aunque está estipulado que ella es su heredera.

" Mi hija está testada y todo está en orden, el problema son detalles como estos, ¿dónde vas a buscar el testamento? Nunca le he enseñado, ella no sabe ¿cuántas propiedades?, cuáles están pagadas, cuáles no", dijo en entrevista con el programa 'Sale el Sol'.

Aunque la actriz tiene en orden los bienes que heredará Elisa, reconoce que faltan detalles por resolver que no había previsto.

"Ahorita por ejemplo con la araña, mi hija tiene un seguro de vida si yo me muero y tiene propiedades, pero ¿cómo le va a pagar las muchachas la semana que viene?, nunca se me ocurrió que tuviera una cuenta, todo te enseña, y a mí esto me enseñó".

Compartió que esta experiencia la hizo reflexionar sobre las pláticas madre e hija que deben tener.

"(Tengo que) acelerarme más con el pago de las hipotecas y todo, pero muchas cosas que l e faltan de consejos de mamá, de mujer, que son las cosas, pues que estoy tratando de enseñar", sentenció.

Cynthia Klitbo fue mordida por una peligrosa araña

El 14 de febrero la actriz fue hospitalizada de emergencia en Guadalajara, tras ser mordida por una viuda negra durante la filmación de una película.

A través de un 'en vivo' desde el hospital, Cynthia explicó que se percató de las marcas de una mordedura al verlas, pues no sintió nada.

"Dije '¡ay tengo dos bolitas!, ¿qué me picó?'. Ya vi los dos piquetes así juntos porque perforó y dejó la piel levantada, pero yo no sentí nada. El doctor me dijo que es normal porque tiene como una baba que antes de picarte te la echan y como que te adormece".

Klitbo estuvo internada durante varias horas para estar en observación, pues le administraron un antídoto.

"(Me dijeron que) si no hubieras venido a ponerte el antídoto sí te pudieras podido 'petatear' (morir), no lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico para no espantarme", pues el médico le explicó que la había mordido una latrodectus y no una viuda negra, como se le conoce al arácnido coloquialmente.

Por la noche fue dada de alta y al día siguiente continuó con sus compromisos laborales.