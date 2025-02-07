David Zepeda

Laura Zapata reacciona a que le pidieran “las tepalcuanas” a Cynthia Klitbo tras estafa

Laura Zapata compartió qué es lo que piensa de que a Cynthia Klitbo, con quien mantiene una pelea mediática, le hayan solicitado favores indebidos a cambio de ayudarla cuando sufrió una crisis económica.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Tras vivir estafa, Cynthia Klitbo no descarta la posibilidad de trabajar como Uber

Laura Zapata reaccionó al ser cuestionada por su punto de vista a que Cynthia Klitbo, con quien mantiene una pelea mediática desde 2023, le hicieron una petición indebida durante un momento de crisis financiera.

A mediados de enero, la actriz reveló que en medio de su necesidad pues le robaron todos sus ahorros mediante una estafa en Estados Unidos, buscó ayuda de gente que consideraba de confianza.

PUBLICIDAD

“Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las tepalcuanas a cambio [de apoyarme]”, contó ante el micrófono del reportero Edén Dorantes.

¿Qué piensa Laura Zapata de lo sucedido a Cynthia Klitbo?

Más sobre David Zepeda

Galán de novelas hace dadivosa oferta a Cynthia Klitbo tras estafa: ¿le pidió “las tepalcuanas”?
2 mins

Galán de novelas hace dadivosa oferta a Cynthia Klitbo tras estafa: ¿le pidió “las tepalcuanas”?

Univision Famosos
Colunga se deja ver en público tras supuestamente haberse convertido en padre junto a Blanca Soto
0:48

Colunga se deja ver en público tras supuestamente haberse convertido en padre junto a Blanca Soto

Univision Famosos
Colunga reaparece en evento tras rumores de que se convirtió en papá junto a Blanca Soto
1 mins

Colunga reaparece en evento tras rumores de que se convirtió en papá junto a Blanca Soto

Univision Famosos
¿David Zepeda intentó conquistar a Irina Baeva en el pasado? Él lo aclara
2 mins

¿David Zepeda intentó conquistar a Irina Baeva en el pasado? Él lo aclara

Univision Famosos
Exnovio de Irina Baeva dice que le encontró mensajes de David Zepeda: ¿la actriz le fue infiel?
1 mins

Exnovio de Irina Baeva dice que le encontró mensajes de David Zepeda: ¿la actriz le fue infiel?

Univision Famosos
Hijo de David Zepeda en 'La fuerza del destino' tiene casi 24 y se ve como todo un galán de telenovelas
2 mins

Hijo de David Zepeda en 'La fuerza del destino' tiene casi 24 y se ve como todo un galán de telenovelas

Univision Famosos
‘Hijo’ de David Zepeda tiene 23 años, es actor y asombra por cómo luce
2 mins

‘Hijo’ de David Zepeda tiene 23 años, es actor y asombra por cómo luce

Univision Famosos
Hija de Mayrín Villanueva en ‘Mentir para vivir’ ya creció y así de grande luce
2 mins

Hija de Mayrín Villanueva en ‘Mentir para vivir’ ya creció y así de grande luce

Univision Famosos
‘La fuerza del destino’ se estrenó hace 12 años: así han crecido sus actores infantiles
3 mins

‘La fuerza del destino’ se estrenó hace 12 años: así han crecido sus actores infantiles

Univision Famosos
7 galanes de telenovela que nos derriten con su guapura, talento y gran corazón
3:00

7 galanes de telenovela que nos derriten con su guapura, talento y gran corazón

Univision Famosos

La tarde de este jueves 6 de febrero, Laura Zapata sostuvo un encuentro con diversos medios de comunicación mexicanos.

Una de las periodistas le platicó, buscando su opinión, que a Cynthia Klitbo “le están pidiendo sexo por prestarle dinero para pagar su deuda”.

Ante dichas palabras, la hermana de Thalía respondió tajante: “NPI [no poseo información]. Es un tema que no me interesa. […] La gente te pide lo que ofreces”.

Sin embargo, acerca del fraude del que su colega fue víctima, la villana de telenovelas como ‘María Mercedes’, que puedes ver aquí en ViX, reafirmó su perspectiva.

“El karma existe”, indicó, “porque la vida te cobra todo lo que haces, así es que hay que andar como ‘chivo en cristalería’”.

“La gente tiene que saber y entender que toda acción tiene una reacción y que si tú haces, lanzas y hablas mal, mentiras, eso te será cobrado 70 veces 7”, añadió.

Zapata inclusive dio a entender que consideraría a Klitbo le ocurrió esa desavenencia como consecuencia de las declaraciones que ha hecho en su contra.

“Tengo un amigo divino, Carlito, que me dice: ‘Ay ‘Laurita’, por favor ya dile a tu abuelita que ya le pare, les está cortando la cabeza a todos los que han hablado mal de ti y te han hecho daño’. La vida es así”, externó.

¿Cynthia Klitbo arremete contra Laura Zapata?

A inicios de diciembre, Cynthia Klitbo compartió qué pensaba de que Laura Zapata aseverara que lo que le ocurrió fue efecto de sus acciones.

PUBLICIDAD

“Su opinión me tiene sin cuidado, y una persona que le desea el mal a otra pues… yo no tengo ni que voltearla a ver”, enunció tajantemente.

Relacionados:
David ZepedaCynthia KlitboFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD