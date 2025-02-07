Laura Zapata reacciona a que le pidieran “las tepalcuanas” a Cynthia Klitbo tras estafa

Video Tras vivir estafa, Cynthia Klitbo no descarta la posibilidad de trabajar como Uber

Laura Zapata reaccionó al ser cuestionada por su punto de vista a que Cynthia Klitbo, con quien mantiene una pelea mediática desde 2023, le hicieron una petición indebida durante un momento de crisis financiera.

A mediados de enero, la actriz reveló que en medio de su necesidad pues le robaron todos sus ahorros mediante una estafa en Estados Unidos, buscó ayuda de gente que consideraba de confianza.

PUBLICIDAD

“Me siento muy triste y decepcionada porque amigos míos que tienen mucha lana, me pidieron las tepalcuanas a cambio [de apoyarme]”, contó ante el micrófono del reportero Edén Dorantes.

¿Qué piensa Laura Zapata de lo sucedido a Cynthia Klitbo?

La tarde de este jueves 6 de febrero, Laura Zapata sostuvo un encuentro con diversos medios de comunicación mexicanos.

Una de las periodistas le platicó, buscando su opinión, que a Cynthia Klitbo “le están pidiendo sexo por prestarle dinero para pagar su deuda”.

Ante dichas palabras, la hermana de Thalía respondió tajante: “NPI [no poseo información]. Es un tema que no me interesa. […] La gente te pide lo que ofreces”.

Sin embargo, acerca del fraude del que su colega fue víctima, la villana de telenovelas como ‘María Mercedes’, que puedes ver aquí en ViX, reafirmó su perspectiva.

“El karma existe”, indicó, “porque la vida te cobra todo lo que haces, así es que hay que andar como ‘chivo en cristalería’”.

“La gente tiene que saber y entender que toda acción tiene una reacción y que si tú haces, lanzas y hablas mal, mentiras, eso te será cobrado 70 veces 7”, añadió.

Zapata inclusive dio a entender que consideraría a Klitbo le ocurrió esa desavenencia como consecuencia de las declaraciones que ha hecho en su contra.

“Tengo un amigo divino, Carlito, que me dice: ‘Ay ‘Laurita’, por favor ya dile a tu abuelita que ya le pare, les está cortando la cabeza a todos los que han hablado mal de ti y te han hecho daño’. La vida es así”, externó.

¿Cynthia Klitbo arremete contra Laura Zapata?

A inicios de diciembre, Cynthia Klitbo compartió qué pensaba de que Laura Zapata aseverara que lo que le ocurrió fue efecto de sus acciones.

PUBLICIDAD