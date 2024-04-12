Hijo de René Strickler sufre muerte de ser querido y le dice adiós: “Vuela alto mamá grande”

Video René Strickler revela si su hijo Yann y su esposo Manuel lo harán abuelo pronto

Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, está de luto y así lo dio a conocer en redes sociales, donde habló de la muerte de su ser querido, de quien se despidió con un conmovedor mensaje.

Hijo de René Strickler se despide de su “mamá grande”

El joven informó sobre la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde le dijo adiós a su “mamá grande”, doña Olga Margarita Salazar.

Las imágenes dejaron al descubierto los momentos que vivió Yannick Strickler, quien afirmó la recordará por siempre con mucho amor.

“Siempre te recordaré así. Vuela alto Mamá Grande, te quiero, gracias por tanto. D.E.P”, escribió este 12 de abril.

El hijo de René Strickler no informo si su ser querido forma parte de su familia materna o paterna, pero todo parece indicar que sería un familiar de su madre, Patricia Rangel, ya que los apellidos no están asociados a su papá, quien actualmente forma parte de ‘Vivir de amor’.

Hijo de René Strickler está de luto y así se despide Imagen Instagram Yannick Strickler



Los posteos de Yannick desataron reacciones entre sus seguidores, quienes lamentaron su luto y le externaron su apoyo, deseándole pronta resignación ante su pérdida.

“Mi pésame. Deseo que encuentres paz, un abrazo de luz”, “Lo siento mucho”, “Mi más sentido pésame a ti y toda tu familia”, “Fortaleza y resignación. Descanse en paz”, se puede leer en la red social.

Él es Yannick Strickler, el famoso hijo de René Strickler

René Strickler estuvo casado con Patricia Rangel hasta 2009, año en que se divorciaron; fruto de su matrimonio procreó a sus tres hijos mayores, uno de ellos es Yannick, quien actualmente tiene 31 años.

El joven no siguió los pasos de su papá en la actuación y aunque cuenta con muchos seguidores en redes sociales, estudió arquitectura en la Universidad de Monterrey.

Luego de sus estudios, el hijo de René Strickler fundó una compañía de construcción y creó una marca de ropa interior.

Desde 2017, Yannick Strickler tiene una relación amorosa con Manuel Alonso Cárdenas, con quien se comprometió en matrimonio tras cuatro años de noviazgo.

Un año después se casaron en una espectacular boda en Mérida, Yucatán. El día del enlace, René Strickler precisó: “Es un día memorable en la familia, hoy legalmente crecemos y crece el amor. Muchas bendiciones y felicidades siempre hijos”.

Un año y medio después del enlace, la pareja dio a conocer que se convertirían en papás de un niño. Hasta el momento no han dado más detalles sobre el nacimiento de su primer bebé.