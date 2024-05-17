Hijo de René Strickler publica nuevas fotos de Alonso, primer nieto del actor
Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas se convirtieron en papás el pasado 9 de mayo. Alonso es el nombre del nieto del actor René Strickler.
Yannick Strickler publicó nuevas fotografías de Alonso, primer nieto de René Strickler. En redes sociales, el hijo del actor presumió cuánto disfruta de su etapa como papá.
A través de sus historias de Instagram, Yannick se dejó ver con su bebé recostado sobre su pecho y profundamente dormido.
En una segunda imagen, el hijo de René Strickler apareció de frente con el pequeño Alonso, quien parecía muy atento a lo que hacía su papá ante la cámara.
El joven arquitecto acompañó la publicación de la frase “Chillín”, mientras que en una tercera y última fotografía nuevamente mostró al recién nacido Alonso profundamente dormido en lo que sería su cuna.
René Strickler “babea” por su primer nieto
Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso le dieron la bienvenida a su primer bebé el pasado 9 de mayo y, casi una semana después, René Strickler confesó que estaba “babeando” por su primer nieto.
“ Ya soy abuelo, (estoy) feliz. Está sano que es lo más importante, como abuelo primerizo, estoy babeando, estoy fascinado", compartió en entrevista con Edén Dorantes el 14 de mayo.
“Hermoso, me recordó todo de tener a mis hijos cada que nacieron, es un regalo de Dios. El niño es súper tranquilo, duerme, come, muy vivaz con los ojos abierto, con mucha fuerza”, destacó.
Yannick Stricker se comprometió con Manuel Alonso Cárdenas en noviembre de 2021 luego de cuatro años de relación en medio de una espectacular fiesta y, aunque el 2 de julio de 2022 unieron su vida en una ceremonia civil, fue hasta noviembre de ese mismo año que celebraron su matrimonio con una gran fiesta.