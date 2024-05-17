René Strickler

Hijo de René Strickler publica nuevas fotos de Alonso, primer nieto del actor

Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas se convirtieron en papás el pasado 9 de mayo. Alonso es el nombre del nieto del actor René Strickler.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video

Yannick Strickler publicó nuevas fotografías de Alonso, primer nieto de René Strickler. En redes sociales, el hijo del actor presumió cuánto disfruta de su etapa como papá.

A través de sus historias de Instagram, Yannick se dejó ver con su bebé recostado sobre su pecho y profundamente dormido.

El pequeño Alonso nació el 9 de mayo de 2024.
El pequeño Alonso nació el 9 de mayo de 2024.
Imagen Yannick Strickler / Instagram


En una segunda imagen, el hijo de René Strickler apareció de frente con el pequeño Alonso, quien parecía muy atento a lo que hacía su papá ante la cámara.

PUBLICIDAD

Más sobre René Strickler

Nieto de René Strickler es bautizado: su hijo y esposo así comparten el momento
0:53

Nieto de René Strickler es bautizado: su hijo y esposo así comparten el momento

Univision Famosos
René Strickler ya conoció al bebé de su hijo y su yerno, ¿sabe con qué método lo tuvieron?
2 mins

René Strickler ya conoció al bebé de su hijo y su yerno, ¿sabe con qué método lo tuvieron?

Univision Famosos
René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video
0:54

René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video

Univision Famosos
Nace nieto de René Strickler: comparten las primeras imágenes de bebé Alonso
2 mins

Nace nieto de René Strickler: comparten las primeras imágenes de bebé Alonso

Univision Famosos
Hijo de René Strickler celebra su primer baby shower, ¿en las fotos no aparece su esposo?
2 mins

Hijo de René Strickler celebra su primer baby shower, ¿en las fotos no aparece su esposo?

Univision Famosos
René Strickler revela cómo sobrelleva los ataques por el matrimonio homoparental de su hijo
0:55

René Strickler revela cómo sobrelleva los ataques por el matrimonio homoparental de su hijo

Univision Famosos
Hijo de René Strickler sufre muerte de ser querido y le dice adiós: “Vuela alto mamá grande”
2 mins

Hijo de René Strickler sufre muerte de ser querido y le dice adiós: “Vuela alto mamá grande”

Univision Famosos
Vanessa Guzmán revela que las críticas que recibió la llevaron a desarrollar una enfermedad mental
2 mins

Vanessa Guzmán revela que las críticas que recibió la llevaron a desarrollar una enfermedad mental

Univision Famosos
Vanessa Guzmán responde a acusaciones de sus compañeros en ‘Atrévete a soñar’: “Me disculpo”
3 mins

Vanessa Guzmán responde a acusaciones de sus compañeros en ‘Atrévete a soñar’: “Me disculpo”

Univision Famosos
Eugenia Cauduro 'vuelve' con René Strickler, tras 27 años de haber sido pareja en una telenovela
2 mins

Eugenia Cauduro 'vuelve' con René Strickler, tras 27 años de haber sido pareja en una telenovela

Univision Famosos

El joven arquitecto acompañó la publicación de la frase “Chillín”, mientras que en una tercera y última fotografía nuevamente mostró al recién nacido Alonso profundamente dormido en lo que sería su cuna.

Yannick disfruta de su debut en la paternidad.
Yannick disfruta de su debut en la paternidad.
Imagen Yannick Strickler / Instagram

René Strickler “babea” por su primer nieto

Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso le dieron la bienvenida a su primer bebé el pasado 9 de mayo y, casi una semana después, René Strickler confesó que estaba “babeando” por su primer nieto.

Ya soy abuelo, (estoy) feliz. Está sano que es lo más importante, como abuelo primerizo, estoy babeando, estoy fascinado", compartió en entrevista con Edén Dorantes el 14 de mayo.

“Hermoso, me recordó todo de tener a mis hijos cada que nacieron, es un regalo de Dios. El niño es súper tranquilo, duerme, come, muy vivaz con los ojos abierto, con mucha fuerza”, destacó.

Yannick Stricker se comprometió con Manuel Alonso Cárdenas en noviembre de 2021 luego de cuatro años de relación en medio de una espectacular fiesta y, aunque el 2 de julio de 2022 unieron su vida en una ceremonia civil, fue hasta noviembre de ese mismo año que celebraron su matrimonio con una gran fiesta.

Relacionados:
René StricklerHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD