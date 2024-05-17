Hijo de René Strickler publica nuevas fotos de Alonso, primer nieto del actor

Video René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video

Yannick Strickler publicó nuevas fotografías de Alonso, primer nieto de René Strickler. En redes sociales, el hijo del actor presumió cuánto disfruta de su etapa como papá.

A través de sus historias de Instagram, Yannick se dejó ver con su bebé recostado sobre su pecho y profundamente dormido.

El pequeño Alonso nació el 9 de mayo de 2024. Imagen Yannick Strickler / Instagram



En una segunda imagen, el hijo de René Strickler apareció de frente con el pequeño Alonso, quien parecía muy atento a lo que hacía su papá ante la cámara.

El joven arquitecto acompañó la publicación de la frase “Chillín”, mientras que en una tercera y última fotografía nuevamente mostró al recién nacido Alonso profundamente dormido en lo que sería su cuna.

Yannick disfruta de su debut en la paternidad. Imagen Yannick Strickler / Instagram

René Strickler “babea” por su primer nieto

Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso le dieron la bienvenida a su primer bebé el pasado 9 de mayo y, casi una semana después, René Strickler confesó que estaba “babeando” por su primer nieto.

“ Ya soy abuelo, (estoy) feliz. Está sano que es lo más importante, como abuelo primerizo, estoy babeando, estoy fascinado", compartió en entrevista con Edén Dorantes el 14 de mayo.

“Hermoso, me recordó todo de tener a mis hijos cada que nacieron, es un regalo de Dios. El niño es súper tranquilo, duerme, come, muy vivaz con los ojos abierto, con mucha fuerza”, destacó.