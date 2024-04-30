Yannick Strickler

Hijo de René Strickler celebra su primer baby shower, ¿en las fotos no aparece su esposo?

Yannick, hijo de René Strickler, ya comenzó los preparativos para recibir a su primer hijo y este 29 de abril celebró un baby shower, el cual presumió en redes sociales. Las imágenes mostraron que el gran ausente fue su esposo Manuel Alonso Cárdenas.

En 2022, Yannick Strickler, hijo de René Strickler, contrajo nupcias con Manuel Alonso Cárdenas. Un año y medio después anunció que se convertirían en papás de un varón.

Ahora, Yannick celebró su primer baby shower por la dulce espera del nacimiento de su bebé, dejando ver en redes sociales algunos detalles de la fiesta.

Con globos en tonos blanco, dorado y un llamativo letrero con la frase ‘Oh bebé’, el hijo del actor de ‘Vivir de amor’ festejó que un grupo de amigos organizó la celebración en honor a Alonso, nombre que llevará su primogénito.

“Próximo papá”, es una de las frases que colocaron en una fotografía del joven.

Otro de los invitados también destacó que al parecer el hijo de René Strickler no se da cuenta de que su vida está por cambiar por el nacimiento de su primogénito en los próximos meses.

“Si supieras que en una semana te cambiará la vida por siempre”, comentó, hecho al que Yannick Strickler respondió: “No tengo idea de nada”.

Así fue el baby shower del bebé de Yannick Strickler, hijo de René Strickler
Así fue el baby shower del bebé de Yannick Strickler, hijo de René Strickler
Imagen Instagram Yannick Strickler


El hijo del actor compartió pocas imágenes del baby shower, donde no se vio en ningún momento a su esposo Manuel Alonso Cárdenas, quien aparentemente fue el gran ausente de la noche.

René Strickler está feliz por la llegada del primer bebé su hijo Yannick y su esposo

Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas dieron a conocer que su familia crecía en diciembre de 2023, cuando anunciaron que se convertirían en papás de un varón.

“Un día muy azul. Un día muy feliz. Un día de mucho amor. Un bebé muy esperado. En el último vídeo pueden ver la descripción gráfica de la emoción de mi hermano”, precisó Yannick.

En aquel momento, el actor de ‘Vivir de amor’ también se refirió al nacimiento de su primer nieto.

Es un día memorable en la familia, hoy legalmente crecemos y crece el amor. Muchas bendiciones y felicidades siempre hijos”, dijo René Strickler, quien días después en entrevista con Berenice Ortiz habló al respecto.

Se dijo “muy contento porque viene su primer nieto” y mencionó que siempre contará con su apoyo incondicional.

“Voy a estar siempre, los voy a apoyar siempre. Yo apoyo que la gente sea feliz como decida en su vida, pero que sea feliz”.

El actor fue cuestionado sobre si les ha dado algún consejo a su hijo y yerno en esta etapa que están por comenzar y comentó: “Que sea feliz, es lo que siempre han hecho, que no dañen a nadie y que sean felices, que disfruten su vida. Les deseo lo mejor, viene un hijo, que es muy importante, es algo muy serio y maravilloso también donde aprendemos un montón de cosas y empezamos a entender a nuestros padres”.


