Nace nieto de René Strickler: comparten las primeras imágenes de bebé Alonso

Video René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video

Yannick Strickler, hijo de René Strickler, dio la bienvenida a su primogénito, Alonso, anunció la mañana de este jueves 9 de mayo.

El arquitecto y su esposo, Manuel Alonso Cárdenas, compartieron por medio de Instagram la feliz noticia del nacimiento de su bebé.

PUBLICIDAD

En una primera fotografía que Yannick colgó en sus historias se le puede ver al lado de su pareja, sonriendo a la cámara y vestidos con batas de laboratorio, aparentemente al interior de un hospital.

En una segunda instantánea ellos finalmente mostraron a su recién nacido, quien se encontraba dentro de una incubadora.

“Bienvenido al mundo, Alonso. Te amamos”, se lee encima de la imagen.

Alonso, nieto de René Strickler, nació este 9 de mayo. Imagen Yannick Strickler/Instagram

Hijo de René Strickler y su esposo posan con Alonso

Algunos minutos después de dar a conocer el nacimiento de Alonso, Yannick Strickler y Manuel Alonso posaron con él para uno de sus primeros retratos familiares.

En la postal se puede ver al hijo de René Strickler alimentando con un biberón al nene, quien mantiene los ojitos cerrados y está envuelto en una manta.

Otra foto deja apreciar de cerca el rostro del pequeño. “Me encantas, bebé. Me tienes babeando”, escribió el arquitecto.

Yannick Strickler, hijo de René Strickler, posó con su familia: su esposo, Manuel Alonso, y su bebé, Alonso. Imagen Yannick Strickler/Instagram



Finalmente, Yannick difundió un breve video, musicalizado con la canción ‘Circle of life’ de Elton John, en el que quedó captado el instante en el que Alonso bosteza tiernamente.

Hasta el momento, el protagonista de telenovelas como ‘El Privilegio de amar’, que puedes ver aquí en ViX, no ha reaccionado al hecho de que ya es abuelo oficialmente.

Alonso, nieto de René Strickler. Imagen Yannick Strickler/Instagram

Así reveló el hijo de René Strickler que sería papá

Fue a inicios del pasado mes de diciembre cuando Yannick Strickler y su marido Manuel Alonso Cárdenas desvelaron que se convertirían en padres.

El retoño de René Strickler colgó en sus historias clips de la fiesta de revelación de género que le organizaron sus seres queridos.

Gracias a esos audiovisuales, en los que no salió el galán de melodramas, se pudo conocer que la pareja estaba esperando un niño, al que nombrarían Alonso.

Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, y su esposo Manuel Alonso revelaron que esperaban un bebé. Imagen Yannick Strickler/Instagram

René Strickler confiesa cómo será de abuelo

En enero, René Strickler estuvo como invitado en el programa ‘Faisy Nights’ y ahí se sinceró acerca de cómo será en su rol de abuelo.

PUBLICIDAD

“Lo voy a malcriar a mi nieto, para eso son los abuelos, (para hacer todo lo que no pudiste) con tus hijos, y lo duro que fuiste con tus hijos ya te suavizas de grande”, dijo entre risas.