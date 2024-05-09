René Strickler

Nace nieto de René Strickler: comparten las primeras imágenes de bebé Alonso

Yannick Strickler, hijo del actor, dio a conocer la noticia por medio de redes sociales. Él además dejó ver cómo luce su pequeño, fruto de su amor con su esposo Manuel Alonso Cárdenas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video

Yannick Strickler, hijo de René Strickler, dio la bienvenida a su primogénito, Alonso, anunció la mañana de este jueves 9 de mayo.

El arquitecto y su esposo, Manuel Alonso Cárdenas, compartieron por medio de Instagram la feliz noticia del nacimiento de su bebé.

PUBLICIDAD

En una primera fotografía que Yannick colgó en sus historias se le puede ver al lado de su pareja, sonriendo a la cámara y vestidos con batas de laboratorio, aparentemente al interior de un hospital.

En una segunda instantánea ellos finalmente mostraron a su recién nacido, quien se encontraba dentro de una incubadora.

“Bienvenido al mundo, Alonso. Te amamos”, se lee encima de la imagen.

Alonso, nieto de René Strickler, nació este 9 de mayo.
Alonso, nieto de René Strickler, nació este 9 de mayo.
Imagen Yannick Strickler/Instagram

Hijo de René Strickler y su esposo posan con Alonso

Más sobre René Strickler

Nieto de René Strickler es bautizado: su hijo y esposo así comparten el momento
0:53

Nieto de René Strickler es bautizado: su hijo y esposo así comparten el momento

Univision Famosos
Hijo de René Strickler publica nuevas fotos de Alonso, primer nieto del actor
1 mins

Hijo de René Strickler publica nuevas fotos de Alonso, primer nieto del actor

Univision Famosos
René Strickler ya conoció al bebé de su hijo y su yerno, ¿sabe con qué método lo tuvieron?
2 mins

René Strickler ya conoció al bebé de su hijo y su yerno, ¿sabe con qué método lo tuvieron?

Univision Famosos
René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video
0:54

René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video

Univision Famosos
Hijo de René Strickler celebra su primer baby shower, ¿en las fotos no aparece su esposo?
2 mins

Hijo de René Strickler celebra su primer baby shower, ¿en las fotos no aparece su esposo?

Univision Famosos
René Strickler revela cómo sobrelleva los ataques por el matrimonio homoparental de su hijo
0:55

René Strickler revela cómo sobrelleva los ataques por el matrimonio homoparental de su hijo

Univision Famosos
Hijo de René Strickler sufre muerte de ser querido y le dice adiós: “Vuela alto mamá grande”
2 mins

Hijo de René Strickler sufre muerte de ser querido y le dice adiós: “Vuela alto mamá grande”

Univision Famosos
Vanessa Guzmán revela que las críticas que recibió la llevaron a desarrollar una enfermedad mental
2 mins

Vanessa Guzmán revela que las críticas que recibió la llevaron a desarrollar una enfermedad mental

Univision Famosos
Vanessa Guzmán responde a acusaciones de sus compañeros en ‘Atrévete a soñar’: “Me disculpo”
3 mins

Vanessa Guzmán responde a acusaciones de sus compañeros en ‘Atrévete a soñar’: “Me disculpo”

Univision Famosos
Eugenia Cauduro 'vuelve' con René Strickler, tras 27 años de haber sido pareja en una telenovela
2 mins

Eugenia Cauduro 'vuelve' con René Strickler, tras 27 años de haber sido pareja en una telenovela

Univision Famosos

Algunos minutos después de dar a conocer el nacimiento de Alonso, Yannick Strickler y Manuel Alonso posaron con él para uno de sus primeros retratos familiares.

En la postal se puede ver al hijo de René Strickler alimentando con un biberón al nene, quien mantiene los ojitos cerrados y está envuelto en una manta.

Otra foto deja apreciar de cerca el rostro del pequeño. “Me encantas, bebé. Me tienes babeando”, escribió el arquitecto.

Yannick Strickler, hijo de René Strickler, posó con su familia: su esposo, Manuel Alonso, y su bebé, Alonso.
Yannick Strickler, hijo de René Strickler, posó con su familia: su esposo, Manuel Alonso, y su bebé, Alonso.
Imagen Yannick Strickler/Instagram


Finalmente, Yannick difundió un breve video, musicalizado con la canción ‘Circle of life’ de Elton John, en el que quedó captado el instante en el que Alonso bosteza tiernamente.

Hasta el momento, el protagonista de telenovelas como ‘El Privilegio de amar’, que puedes ver aquí en ViX, no ha reaccionado al hecho de que ya es abuelo oficialmente.

Alonso, nieto de René Strickler.
Alonso, nieto de René Strickler.
Imagen Yannick Strickler/Instagram

Así reveló el hijo de René Strickler que sería papá

Fue a inicios del pasado mes de diciembre cuando Yannick Strickler y su marido Manuel Alonso Cárdenas desvelaron que se convertirían en padres.

El retoño de René Strickler colgó en sus historias clips de la fiesta de revelación de género que le organizaron sus seres queridos.

Gracias a esos audiovisuales, en los que no salió el galán de melodramas, se pudo conocer que la pareja estaba esperando un niño, al que nombrarían Alonso.

Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, y su esposo Manuel Alonso revelaron que esperaban un bebé.
Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, y su esposo Manuel Alonso revelaron que esperaban un bebé.
Imagen Yannick Strickler/Instagram

René Strickler confiesa cómo será de abuelo

En enero, René Strickler estuvo como invitado en el programa ‘Faisy Nights’ y ahí se sinceró acerca de cómo será en su rol de abuelo.

PUBLICIDAD

“Lo voy a malcriar a mi nieto, para eso son los abuelos, (para hacer todo lo que no pudiste) con tus hijos, y lo duro que fuiste con tus hijos ya te suavizas de grande”, dijo entre risas.

El argentino afirmó: “Feliz (de) que Yannick sea papá, realmente feliz de que mi hijo esté feliz, de eso se trata esta vida”.

Relacionados:
René StricklerHijos de famososBebés famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD