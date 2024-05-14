René Strickler ya conoció al bebé de su hijo y su yerno, ¿sabe con qué método lo tuvieron?

Video René Strickler ya es abuelo: su hijo y su esposo presentan al bebé con tierno video

El pasado 9 de mayo, Yannick Strickler, hijo de René Strickler, y su esposo Manuel Alonso Cárdenas anunciaron en redes sociales que se habían convertido en padres.

Ahora, el orgulloso abuelo comparte por primera vez sus declaraciones sobre la llegada de Alonso.

"Ya soy abuelo, (estoy) feliz. Está sano que es lo más importante, como abuelo primerizo, estoy babeando, estoy fascinado", dijo en entrevista con Edén Dorantes este 14 de mayo.

René Strickler conoció a su nieto

El actor comentó que ya conoció al recién nacido, describiéndolo como tranquilo y vivaz.

"Hermoso, me recordó todo de tener a mis hijos cada que nacieron, es un regalo de Dios. El niño es súper tranquilo, duerme, come, muy vivaz con los ojos abierto, con mucha fuerza", afirmó.

En cuanto al método que utilizaron su hijo y su yerno para agrandar la familia, René Strickler expresó que ha preferido no cuestionarlos.

"Nunca (me comentaron) y tampoco me meto mucho en la vida de ellos, yo lo único que hago es apoyarlos y disfrutar el cariño que me dan los dos y ahora Alonso", dijo. "Están felices y muero por volver a verlo".

Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas dieron la bienvenida a su hijo Alonso. Imagen Yannick Strickler/Instagram



El protagonista de ‘El Privilegio de Amar’ contó que, al enterarse de la inminente llegada de su nieto, corrió a comprarle un trajecito amarillo para que el bebé lo usara al salir del hospital, siguiendo la tradición.

René Strickler agradeció que, en esta época en la que su hijo está formando su familia, haya menos señalamientos prejuiciosos.

"Se agradece, creo que el mundo tiene que cambiar, demasiado violento es, demasiada crítica, la gente metiéndose en la vida de los demás, lo que tiene que pasar es aceptar más a las personas que tenemos a un lado, que sean felices, no tener tantas cosas, porque vida solo hay una. Tenemos que ser mucho más considerados con nuestro prójimo", declaró.