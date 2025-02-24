Actriz de Vencer el Desamor pide ayuda tras nuevo hallazgo de metástasis

Video Actriz de Como Dice el Dicho pide oraciones desde hospital: está internada y desahuciada por cáncer

Renata del Castillo, conocida actriz de ‘Vencer el Desamor’ y ‘Como Dice el Dicho’, solicitó ayuda a sus seguidores tras un nuevo hallazgo de metástasis en su cuerpo.

La intérprete de 42 años fue hospitalizada de emergencia el 18 de febrero ante un posible cuadro de trombosis, la cual le fue descartada este lunes 24 de febrero.

PUBLICIDAD

“Les tengo nuevas noticias. Se equivocaron. No hay trombosis, es metástasis en los pulmones y está cañón”, contó con semblante tranquilo en sus historias de Instagram.

“Me mandaron un tratamiento. Entre ellos el oxígeno, inyecciones a un lado del ombligo y un enfermero tres veces a la semana para colocar ciertas inyecciones”, agregó.

Luego de dar a conocer este nuevo hallazgo de metástasis en su cuerpo, Renata del Castillo solicitó la ayuda de sus seguidores, ya que no puede continuar pagando el tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2022.

“Quiero pedir y suplicarles a las personas que me puedan ayudar para costear todo este tratamiento (…) Si me puedan ayudar compartiendo para que esto llegue a la persona que me pueda apoyar. Les dejo mi número de cuenta”, suplicó.

Renata del Castillo pide ayuda para pagar su tratamiento contra el cáncer. Imagen Renata del Castillo / Instagram



Finalmente, agradeció el “cariño y oraciones” de sus seguidores, haciendo énfasis en que continuaría su lucha contra el cáncer.

“Que Dios los bendiga. Sigo en pie”, sentenció.

Renata del Castillo fue desahuciada

Renata del Castillo reveló que tenía cáncer cervicouterino el 11 de julio de 2024. La actriz de telenovelas relató en ‘Venga la Alegría’ que su cáncer se encontraba “en fase terminal, que es fase 4”.

“ Tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacia atrás, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, explicó en el show.

Debido al avance progresivo de su enfermedad, Renata del Castillo renunció a su tratamiento contra el cáncer debido a que éste ya le estaba ocasionando hemorragias severas que ponían en riesgo su vida.

PUBLICIDAD

A pesar de los pronósticos médicos, la actriz mexicana ha continuado con su lucha contra el cáncer a través de un tratamiento en medicina de precisión, según ha documentado ella misma en Instagram.