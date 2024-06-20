Famosos

Actriz de Como Dice El Dicho es hospitalizada de emergencia y “suplica” por ayuda

Renata del Castillo dio a conocer que fue ingresada de urgencia en un hospital este 19 de junio. Además, ella hizo una importante solicitud ante su compleja situación de salud. En 2023 se supo que la diagnosticaron con un tumor en la columna.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Yolanda Andrade aparece con voz débil y una pizarra para comunicarse ante sus problemas de salud

Renata del Castillo, actriz que ha participado en el unitario Como Dice El Dicho y la serie ‘Control Z’, fue hospitalizada de emergencia este 19 de junio.

Fue la propia intérprete quien informó al respecto mediante una historia de Instagram, pues al mismo tiempo realizó una solicitud.

PUBLICIDAD

“¿Qué tal? ¡Buenas tardes! A toda la gente de San Luis Potosí le quiero pedir si pueden venir a donar sangre aquí al Hospital Central a nombre de Renata Alejandra del Castillo Aguilar”, dijo.

“Estoy llegando a urgencias en este momento. Les suplico por favor debo unos sacos de sangre y he tenido sangrados rectales y urinarios”, agregó.

El clip, aparentemente lo grabó mientras se encontraba en la camilla, a bordo de la ambulancia que la trasladaba al hospital.

Más sobre Famosos

Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebra boda de ensueño en España
2 mins

Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebra boda de ensueño en España

Univision Famosos
Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu
1 mins

Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu

Univision Famosos
Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”
2 mins

Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”

Univision Famosos
Adamari López habla del supuesto romance con Andrés Manuel López Obrador
0:59

Adamari López habla del supuesto romance con Andrés Manuel López Obrador

Univision Famosos
Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”
1 mins

Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con novia 12 años menor: ella sí querría hijos
2 mins

Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con novia 12 años menor: ella sí querría hijos

Univision Famosos
Actriz Brigitte Bardot es operada por grave enfermedad: este es su estado de salud
1 mins

Actriz Brigitte Bardot es operada por grave enfermedad: este es su estado de salud

Univision Famosos
Príncipe Andrew renuncia a su título real: este es el escándalo detrás de su decisión
2 mins

Príncipe Andrew renuncia a su título real: este es el escándalo detrás de su decisión

Univision Famosos
JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”
0:57

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”

Univision Famosos

“Les pido por favor que me ayuden aquí en el Hospital Central, por la entrada principal, primer piso… Hoy por mí, mañana por ustedes”, dijo para concluir.

Renata del Castillo solicitó ayuda vía Instagram.
Renata del Castillo solicitó ayuda vía Instagram.
Imagen Renata del Castillo/Instagram

Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna

En febrero de 2023, se reveló que Renata del Castillo había sido diagnosticada con un tumor en la columna, por lo que su situación era crítica.

Debido a que no podía cubrir los costos de la cirugía que requería, sus colegas, entre ellos Daniela Schmidt y Andrés Palacios, se unieron para recabar fondos y apoyarla en su recuperación.

“Hace unos meses Renata fue diagnosticada con una masa en las lumbares que le está oprimiendo el nervio ciático”, explicó Schmidt en la página donadora.org.

“Rápidamente este dolor ha progresado, así como el tamaño de la masa, dejando a Renata en silla de ruedas”, agregó.

La artista puntualizó que Del Castillo no contaba con seguro médico y que necesitaba una operación, laminectomía con resección de tumor parcial con descompresión de raíces nerviosas, para volver a caminar.

PUBLICIDAD

Para finales del año, Renata mostró en la plataforma digital que se encontraba en rehabilitación y desveló que estaba recibiendo tratamientos con radioterapia.

Hasta el momento, ella no ha detallado si sus actuales problemas de salud están relacionados con esta situación que atravesó meses atrás.

Renata del Castillo confesó que fue desahuciada

En marzo pasado, Renata del Castillo dio a conocer que luego de detectarle el tumor en la columna, los doctores le dieron un panorama fatal.

“¡Un año más de vida! ¡Imagínense! ¡Cuando hace año y 4 meses me habían desahuciado! ¡Y estar viva, vivir el hoy, el presente, es lo más valioso!”, escribió en un ‘post’ al propósito de su cumpleaños.

Relacionados:
FamososSaludDonación de Sangre

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD