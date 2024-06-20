Actriz de Como Dice El Dicho es hospitalizada de emergencia y “suplica” por ayuda

Video Yolanda Andrade aparece con voz débil y una pizarra para comunicarse ante sus problemas de salud

Renata del Castillo, actriz que ha participado en el unitario Como Dice El Dicho y la serie ‘Control Z’, fue hospitalizada de emergencia este 19 de junio.

Fue la propia intérprete quien informó al respecto mediante una historia de Instagram, pues al mismo tiempo realizó una solicitud.

“¿Qué tal? ¡Buenas tardes! A toda la gente de San Luis Potosí le quiero pedir si pueden venir a donar sangre aquí al Hospital Central a nombre de Renata Alejandra del Castillo Aguilar”, dijo.

“Estoy llegando a urgencias en este momento. Les suplico por favor debo unos sacos de sangre y he tenido sangrados rectales y urinarios”, agregó.

El clip, aparentemente lo grabó mientras se encontraba en la camilla, a bordo de la ambulancia que la trasladaba al hospital.

“Les pido por favor que me ayuden aquí en el Hospital Central, por la entrada principal, primer piso… Hoy por mí, mañana por ustedes”, dijo para concluir.

Renata del Castillo solicitó ayuda vía Instagram. Imagen Renata del Castillo/Instagram

Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna

En febrero de 2023, se reveló que Renata del Castillo había sido diagnosticada con un tumor en la columna, por lo que su situación era crítica.

Debido a que no podía cubrir los costos de la cirugía que requería, sus colegas, entre ellos Daniela Schmidt y Andrés Palacios, se unieron para recabar fondos y apoyarla en su recuperación.

“Hace unos meses Renata fue diagnosticada con una masa en las lumbares que le está oprimiendo el nervio ciático”, explicó Schmidt en la página donadora.org.

“Rápidamente este dolor ha progresado, así como el tamaño de la masa, dejando a Renata en silla de ruedas”, agregó.

La artista puntualizó que Del Castillo no contaba con seguro médico y que necesitaba una operación, laminectomía con resección de tumor parcial con descompresión de raíces nerviosas, para volver a caminar.

Para finales del año, Renata mostró en la plataforma digital que se encontraba en rehabilitación y desveló que estaba recibiendo tratamientos con radioterapia.

Hasta el momento, ella no ha detallado si sus actuales problemas de salud están relacionados con esta situación que atravesó meses atrás.

Renata del Castillo confesó que fue desahuciada

En marzo pasado, Renata del Castillo dio a conocer que luego de detectarle el tumor en la columna, los doctores le dieron un panorama fatal.