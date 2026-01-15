Realeza Reina Sofía de luto: muere su hermana, la princesa Irene de Grecia La Casa Real española emitió un comunicado para informar la muerte de la princesa Irene de Grecia, inseparable hermana de la reina Sofía. En los últimos años habría presentado un "deterioro cognitivo".

Video La princesa Leonor sigue reglas mucho más estrictas que la realeza británica.

La princesa Irene de Grecia murió la mañana del 15 de enero a los 83 años, en el palacio de la Zarzuela, en Madrid, informó la Casa Real española.

"Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes de la prensa de España, ante el oscuro panorama de la salud de su hermana, la reina Sofía no se le despegó en ningún momento, por lo cual había suspendido su agenda: "La princesa arrastraba desde hacía años un deterioro cognitivo que se había acentuado en los últimos tiempos", explica Vanitatis.

Los detalles de los funerales no se han dado a conocer, pero según reportes, se espera que sea sepultada en el cementerio de Tatoi, donde reposan los restos de sus padres, los reyes Pablo y Federica, y de su hermano el rey Constantino II de Grecia.

En los últimos años su ausencia brilló en varios eventos reales y familiares, debido a sus problemas de salud.

Mostró su empatía hasta sus últimos momentos

Irene de Grecia siempre estuvo implicada en causas solidarias, por lo cual se mantuvo activa hasta que sus problemas de salud se lo permitieron.

Fue una mujer sencilla a la que no le gustaban los títulos y se definía como una persona "rebelde". Siempre se mostró comprometida con la calidad humana y mantuvo un perfil bajo la mayoría del tiempo para evitar perjudicar a la reina Sofía, de quien era inseparable.

La princesa Irene de Grecia y la reina Sofía en un evento público en 2022. Imagen Europa Press/The Grosby Group

Polémicas de la princesa Irene

A mediados de la década de 1980 envió un centenar de vacas a la India, país que considera sagrado al animal y donde residió durante un tiempo.

Tras el fallecimiento de su padre, el rey Pablo I, la princesa se convirtió en vegetariana adoptando la idea de que "consideraba innecesario el sufrimiento animal y defendía un modo de vida más respetuoso", explicó Vanitatis.