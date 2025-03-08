Muere el príncipe Frederik de Nassau a los 22 años de una "rara enfermedad"

Video Novia de famoso cantante cae al mar desde un crucero: esta fue su última foto antes de morir

El príncipe Frederik de Nassau, hijo del príncipe Roberto de Luxemburgo y Julie de Nassau, murió el 1 de marzo a los 22 años de edad, tras una larga lucha contra una rara enfermedad genética llamada PolG.

La noticia fue anunciada por su padre a través de un comunicado en la página web de la Fundación POLG, organización dedicada a las víctimas de esta enfermedad.

"Con gran pesar, mi esposa y yo les informamos del fallecimiento de nuestro hijo, el fundador y director creativo de la Fundación POLG, Frederik. El pasado viernes, 28 de febrero, en el Día de las Enfermedades Raras, nuestro amado hijo nos llamó a su habitación para hablar con él por última vez. Frederik encontró la fuerza y la valentía para despedirse de cada uno de nosotros uno a uno: su hermano, Alexander; su hermana, Charlotte; yo; sus tres primos, Charly, Louis y Donall; su cuñado, Mansour; y, por último, su tía Charlotte y su tío Mark".

Muere el príncipe Frederik a los 22 años a causa de la enfermedad de PolG Imagen PolG Foundation/Instagram

En el mensaje su padre destacó cómo, incluso en sus últimos momentos, Frederik mantuvo su característico sentido del humor, aligerando el dolor de la despedida.

"Después de regalarnos a cada uno de nosotros nuestras despedidas –algunas amables, algunas sabias, algunas instructivas– al más puro estilo de Frederik, nos dejó colectivamente con una última broma familiar. Incluso en sus últimos momentos, su humor y su compasión sin límites lo obligaron a dejarnos con una última risa… para animarnos a todos".

El joven príncipe murió dos semanas antes de cumplir 23 años, pues nació el 18 de marzo de 2002.

¿Qué es la enfermedad del PolG?

En el sitio oficial de la Fundación PolG, que fue creada por la familia del fallecido príncipe, se explica en qué consiste esta rara enfermedad de la cual se desconoce el número de personas que la padecen.