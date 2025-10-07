Zion es hospitalizado tras sufrir accidente: ¿qué se sabe de la salud del reguetonero?

El reguetonero puertorriqueño Zion se “encuentra hospitalizado” luego de sufrir un percance.

En un comunicado, publicado en la cuenta de Instagram del boricua, se explicó que él “estuvo recientemente involucrado en un accidente”.

¿Cómo se encuentra Zion?

En el escrito, se asegura que la “condición médica” del cantante “continúa siendo reservada” y que están “a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”.

“Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación”, apuntaron.

“Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y equipo dedicados por completo a su bienestar”, añadieron.

Se especificó que las actualizaciones sobre el estado de salud del intérprete de ‘More’ se informarán por medio de mensajes oficiales.

De acuerdo con El Nuevo Día, a Zion lo ingresaron en la Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras, en Puerto Rico, después de un incidente en un vehículo de motor.

Diario Libre cita al doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos, que confirmó que el compositor presenta “múltiples traumas clasificados como de cuidado”, por lo que se evalúa el tratamiento.

Debido a las diversas lesiones, el especialista no descarta la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente.

“El paciente está siendo monitoreado de cerca por nuestro equipo. Su condición es estable dentro de la gravedad, pero requerirá más evaluaciones en las próximas horas”, señaló.

¿Quién es Zion?

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, es una de las voces más reconocidas del género urbano.