Esposo de ‘influencer’ dedica mensaje a su bebé que murió en trágico accidente doméstico: “Lo siento”

Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

Eric Dewey, esposo de la ‘influencer’ Lindsay Dewey, dedicó un conmovedor mensaje a su fallecido hijo Reed, quien perdió la vida a raíz de un accidente doméstico.

Luego de que la creadora de contenido revelara que su retoño, quien tenía 1 año y 10 meses, perdió la vida a días de que le cayera encima un espejo grande, el bombero lo recordó en Instagram.

Él compartió una imagen en la que se puede ver a ambos, aparentemente se trata de una captura de pantalla de una videollamada en la que participaron.

“Mi dulce niño, ‘Reedy’. Te echo mucho de menos. Mi corazón está destrozado”, se sinceró en el mensaje con el que acompañó la postal.

El también inversionista inmobiliario dejó en evidencia que experimenta culpabilidad por lo sucedido a su pequeño.

“Siento mucho no haber podido mantenerte a salvo. Esto es lo peor. Extraño esa tierna y enorme sonrisa”, escribió para concluir.

Eric Dewey, papá de Reed, le dedicó un mensaje a semanas de su trágica muerte. Imagen Eric Dewey/Instagram

Así ocurrió el incidente que causó el fallecimiento de Reed

Mediante Historias de la plataforma digital, Lindsay Dewey contó que el día del percance, Reed presumiblemente “tenía uno de sus platos con ventosa y lo pegó en el espejo”.

“Estaba jalando de él ‘hacia adelante y hacia atrás’ para quitarlo (suponemos) y se tiró el espejo encima”, puntualizó al respecto.

Ella se encontraba en la cocina, a unos 10 pies de distancia, preparando la cena. En cuanto escuchó el estruendo, acudió para revisar qué había pasado.

Aunque en un inicio consideró que su nene habría corrido, en instantes pensó que podría estar debajo de la estructura.

“En 5 segundos, lo levanté de él. Fuerza de mamá, creo. En el momento que lo alcé, lo observé para saber si estaba bien y se encontraba tumbado con los ojos abiertos, pero sin llorar”, explicó.

La creadora de contenido sintió alivio creyendo que él “debía estar bien”, pero luego de notar su comportamiento, se dio cuenta que algo andaba “muy mal”.

Como resultado del golpe, Reed sufrió una “fractura de cráneo” que le ocasionó “una lesión cerebral traumática grave”. En minutos, los paramédicos llegaron para atenderlo.

Lindsay Dewey publicó fotografías correspondientes al accidente que sufrió su hijo, Reed. Imagen Lindsay Dewey/Instagram



El 14 de febrero, Lindsay pidió a sus seguidores en la red social que “rezaran” por su criatura, sin brindar pormenores. Él falleció tres días más tarde.

Evento “inesperado”

Adelantándose a las críticas, Lindsay Dewey especificó que el espejo está diseñado para únicamente recargarse en la pared, así que no tuvieron urgencia en sujetarlo.

Debido a que es “muy pesado”, ella y su pareja consideraron que “no había manera” de que Reed o sus hermanos, Breegan y Tuck, lo movieran, o que se podría caer “sin razón”.

Además, indicó que usualmente había una silla enfrente de la pieza decorativa, la cual ese fatídico día no estaba en su lugar porque la movieron para limpiar debido a que su perro se orinó en la alfombra.

“Hubo tantos detalles que llevaron a que esto fuera una ‘tormenta perfecta’. En definitiva, un trágico incidente inesperado, del cual nunca nos podremos recuperar”, sentenció.