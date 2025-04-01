Protagonista de ‘Pretty Woman’ sufre grave accidente en pleno escenario: este es su estado de salud

Video Muere famoso cantante hondureño en accidente aéreo: imágenes del rescate y la tragedia

La protagonista de la puesta en escena ‘Pretty Woman: The Musical’, Eva Gary, sufrió un grave accidente la noche del sábado 29 de marzo.

Mientras se encontraba sobre el escenario del teatro Showcenter Complex desempeñando su papel, la actriz cayó al espacio donde se encontraban los músicos, el cual estaría a una altura de 6 pies (2 metros), de acuerdo con Telediario.

PUBLICIDAD

Tras el percance, la artista fue atendida de inmediato por personal médico y, según informó el recinto en un comunicado, comenzaría su recuperación.

El domingo 30, la también cantante informó en una historia de Instagram que se había “fracturado” ambos brazos y que presentó una “conmoción cerebral”.

¿Cómo se encuentra Eva Gary?

A días de lo sucedido y en medio de su convalecencia, Eva Gary reapareció en un video que compartió en su cuenta de Instagram este 31 de marzo.

La estrella se dejó ver ante la cámara desde su cuarto en el hospital, con los dos brazos vendados mientras se colocaba lo que parecía ser una bolsa fría en el rostro.

Visiblemente tranquila, compartió que fueron sus muñecas las que se quebraron y que igualmente tiene una fractura “menor” en su nariz y “puntos” en la barbilla.

Pese a lo ocurrido, ella aseveró que está “lista” para el ‘show’ y que se siente “genial”. No obstante, no detalló cuándo sería dada de alta.

Lo que sí pormenorizó es que se encontrará “bien” en “unas semanas” ya que sus lesiones “se curarán” para entonces.

Antes de terminar su misiva, Gary agradeció a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud y le enviaron mensajes de apoyo.

Al momento, se desconoce cuándo la intérprete volverá a la obra ‘Pretty Woman: The Musical’, la cual continúa con su agenda programada.

Eva Gary pasó una situación “aterradora”

En el texto con el que acompañó su clip, Eva Gary reconoció que el incidente le ocasionó sentimientos de preocupación.

PUBLICIDAD

“Toda esta situación ha sido bastante aterradora, pero me han cuidado muy bien y me recuperaré por completo”, escribió.