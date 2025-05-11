Reportan muerte del cantante dominicano Franklin 'The Boss' en accidente en Carolina del Norte

Video Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela

El merengue dominicano está de nuevo de luto ante la muerte del cantante Franklin 'The Boss', quien tenía 44 años.

El fallecimiento de José Altagracia de León Corcino, nombre real del merenguero, fue reportado por medios dominicanos como Listin Diario.

Se detalla que habría perdido la vida "en la madrugada de este domingo (11 de mayo) debido a un accidente de tráfico".

¿De qué murió Franklin ‘The Boss’?

De acuerdo con el medio, el fatal percance sucedió "en Carolina del Norte, Estados Unidos" y habría estado involucrado otro conductor de nombre "Rolando Ventura Alberto, de 19 años", quien "también murió en la escena".

Según los detalles, el joven "conducía un Chevy Cruze 2017 hacia el sur por los carriles en dirección norte de la US 29".

Mientras tanto, el cantante manejaba "hacia el norte en un Honda Odyssey 2005" cuando "los dos vehículos chocaron de frente".

La cadena local Fox 8 WGHP confirmó en su sitio de Internet el accidente ocurrido a las "2:20 a.m" de este domingo 11 de mayo.

El merenguero dominicano Franklin 'The Boss' es oriundo del municipio de Guayabal, en la provincia Azua. Imagen Franklin 'The Boss'/Instagram



También identificó a los fallecidos como Rolando Ventura Alberto, oriundo de Thomasville; y a José Altagracia De León Corcino, de Greensboro.

"Se desconoce si la velocidad o la incapacidad fueron factores en el accidente", detalló el medio, quien citó al Departamento de Policía de High Point, Carolina del Norte.

Aparentemente ambas víctimas habrían perdido la vida en la escena de la tragedia.

En la cuenta de Instagram de Franklin 'The Boss' no se confirmó ni desmintió de manera inmediata el deceso del artista.