Muere sobrina de Celine Dion en fatal accidente en vísperas de fin de año: esto es lo que pasó

Video Céline Dion ya perdió el control de sus músculos debido a su enfermedad: su salud preocupa a fans

En medio de la zozobra que rodea a la familia de Celine Dion por su actual estado de salud por la aparente pérdida del control de sus músculos debido a la rara enfermedad que padece, ahora ella y sus familiares reciben otro duro golpe.

El Journal de Montréal reportó la muerte de Brigitte Dion, sobrina de la famosa cantante.

Esto se sabe sobre la muerte de la sobrina de Celine Dion

De acuerdo con el diario canadiense, el deceso ocurrió el pasado jueves 28 de diciembre por la noche, cuando faltaban solo algunas horas para la celebración de fin de año.

El fallecimiento de Brigitte Dion, de 51 años, sucedió a causa de un grave accidente en carretera en Lanaudière, al noreste de Montréal.

Brigitte Dion, de 51 años, murió en un trágico accidente. Era la sobrina de Celine Dion. Imagen Getty Images y Kim Cantin Dion/Facebook



Según datos del Journal de Montréal, se trató de "un choque frontal a pocos minutos de su casa en Saint-Thomas, cerca de Joliette".

El diario identificó a la fallecida como "hija de la hermana de Céline, Clément Dion".

Según la reseña, "la tragedia se produjo el jueves, hacia las 18:15 horas (hora local), cuando un vehículo se salió de su carril por motivo aún desconocido en la Rang de la Grande Chaloupe, y acabó en sentido contrario".

Brigitte Dion era "descrita como una mujer que irradiaba alegría de vivir". Imagen Kim Cantin Dion/Facebook



El auto chocó contra otro que circulaba en el carril aledaño. Un tercero atropelló a los otros dos. La sobrina de Celina Dion, "que vivía a menos de dos kilómetros (1.2 millas) de distancia, era la conductora de uno de los dos vehículos implicados en la colisión inicial, un Mini Cooper blanco".

De acuerdo con el medio canadiense, Brigitte Dion murió en el lugar. Ella era "descrita como una mujer que irradiaba alegría de vivir". Aparentemente había salido a hacer unas compras, pero trataba de regresar a su casa porque había olvidado algo.

Celine Dion no emitió comentarios de manera inmediata en redes sociales respecto a la tragedia.

Kim Cantin Dion, identificada por People en Español como hija de la fallecida, sí emitó un mensaje luego del fatal accidente que le arrebató la vida a su madre.

"Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma... Pero no tengo las palabras mamá. Por favor, perdóname. Ellas van a volver. Prometido. No puedo creer lo que está pasando... Estoy confundida mamá... eras todo para mí... Su energía, su risa loca", se lee en la publicación que hizo en Facebook el pasado viernes 29.

Kim Cantin Dion, hija de Brigitte Dion, emitió este mensaje en Facebook tras la muerte de su madre. Imagen Kim Cantin Dion/Facebook



Esta muerte se suscita en medio del preocupante estado de salud de Celine Dion, quien fue diagnosticada con el Síndrome de Persona Rígida en diciembre de 2022.

Otra de sus hermanas, Claudette Dion, ha sido quien ha brindado las más recientes actualizaciones sobre la situación de la cantante.