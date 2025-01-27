Actor de Rebelde es atacado por un perro en el rostro: “Me hizo heridas fuertes y profundas”

Video ¡Su taxi casi explota!: las dramáticas imágenes del accidente que sufrieron Grettell Valdez y su hijo

El actor Carlos Girón, famoso por participar en telenovelas como ‘Rebelde’, donde dio vida a 'Iván', uno de los pretendientes de ‘Roberta’ en el melodrama, fue atacado por un perro en el rostro.

Según contó el propio intérprete en Instagram, las heridas que le provocó el perro fueron de gravedad, por lo que tuvo que recibir suturas en el brazo y atención de un cirujano plástico especializado.

“Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia muy difícil y dolorosa que me cambió la vida. Ayer un perro me mordió en la cara, dejándome heridas profundas”, expresó el 25 de enero a la par de que mostraba las heridas.

El actor fue atacado por un perro en el rostro. Imagen Carlos Girón / Instagram



“A pesar del miedo y el sufrimiento, estoy agradecido por el apoyo de mis seres queridos y el cuidado de los médicos. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida y de cómo siempre hay que estar alerta, pero también me ha enseñado la importancia de la paciencia y la recuperación. Este video es para compartirles cómo me siento, y lo que he aprendido”, agregó visiblemente afectado.

Sin revelar detalles sobre lo que habría detonado el incidente con el can, Carlos Girón narró el impacto físico y emocional que el ataque causó en su vida.

“Me tuvieron que suturar el brazo porque me hizo heridas muy fuertes, muy profundas… Fui con un cirujano plástico que me atendió, que se portó increíble, que me cosió toda la cara y me suturó todas estas heridas”, expresó.

Además, hizo énfasis en que las cicatrices permanecerán en su rostro como un recordatorio de resiliencia.

“Al final las cicatrices siempre quedan, físicas y emocionales, pero estoy seguro que voy a salir de esta, voy a seguir sonriendo, solamente me va a tomar tiempo recuperarme” sentenció.

Carlos Girón se recupera tras ser mordido por un perro. Imagen Carlos Girón / Instagram

¿Quién es Carlos Girón?

Carlos Girón Longoria nació el 19 de julio de 1982 en Rockville, Maryland, Estados Unidos.

Aunque el actor tuvo pequeñas participaciones en ‘De frente al sol’ y ‘Más allá del puente’, su debut en las telenovelas ocurrió en el año 2000 en ‘La casa en la playa’.

Además de participar en melodramas como ‘Rebelde’, ‘Alborada’, ‘Sortilegio’, ‘Amores Verdaderos’, ‘Corona de Lágrimas’ y ‘Médicos, Línea de Vida’, a su carrera también se suman algunos capítulos de ‘Como dice el dicho’.