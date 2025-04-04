Muertes de famosos

Muere bebé de famosa ‘influencer’ a causa de trágico accidente doméstico: esto pasó

La creadora de contenido Lindsay Dewey relató cómo ocurrió el accidente por el que su hijo de menos de 2 años perdió la vida. La influencer quiso detallar lo ocurrido para que otros padres puedan evitar que algo igual les ocurra a sus nenes.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

Lindsay Dewey perdió trágicamente a su hijo de casi 2 años en un accidente doméstico, al interior de su casa en el estado de Idaho.

Aunque fue el pasado 17 de febrero que la, según People, ‘influencer’ reveló que el pequeño de 22 meses había muerto, es hasta ahora que comparte qué le sucedió.

Hijo de Lindsay Dewey falleció tras caerle encima un espejo

En una serie de historias, en la red social, Lindsay Dewey explicó a detalle cómo aconteció el percance que lamentablemente le arrebató la existencia a su retoño.

“Para resumir una larga historia, aparentemente Reed tenía uno de sus platos con ventosa y lo pegó en el espejo, y estaba jalando de él ‘hacia adelante y hacia atrás’ para quitarlo (suponemos) y se tiró el espejo encima”, relató.

Ella aseguró que estaba a 10 pies de distancia de él, preparando la cena en la cocina, y que “nunca” lo vio con el recipiente pues la última vez que lo miró se encontraba entreteniéndose con piezas magnéticas.

“Jamás lo escuché jugar cerca/con el espejo, hasta que lo oí caer y luego, en 5 segundos, lo levanté de él. Fuerza de mamá, creo”, externó.

Especificó que la pieza decorativa y funcional está diseñada para únicamente recargarse en la pared y que es “muy pesada”, por lo que consideraba que “no había manera” de que sus hijos la movieran y que era “imposible” que se cayera “sin razón”.

“En el momento que lo alcé, lo observé para saber si estaba bien y se encontraba tumbado con los ojos abiertos, pero sin llorar, y me sentí aliviada pensando que debía estar bien, sólo en estado de ‘shock’ o algo así”, contó.

Sin embargo, a los pocos instantes y basándose en cómo el bebé se comportaba, se dio cuenta de que algo andaba “muy mal”.

Como resultado del percance, Reed sufrió una “fractura de cráneo” que le ocasionó “una lesión cerebral traumática grave”.

Tanto ella como su esposo, Eric Dewey, trataron de ayudarlo mientras los paramédicos llegaban a su hogar para atenderlo.

Lindsay Dewey publicó fotografías correspondientes al accidente que sufrió su hijo, Reed.
Lindsay Dewey publicó fotografías correspondientes al accidente que sufrió su hijo, Reed.
Imagen Lindsay Dewey/Instagram

El 14 de febrero, Lindsay subió a la plataforma digital un mensaje en que el que pidió a sus seguidores que “rezaran” por la recuperación de su criatura diciendo que había tenido un incidente. Reed falleció tres días después.

Pese a las posibles críticas que recibiría, ella indicó que quiso hablar de lo que pasó para que otros padres puedan prevenir que algo igual les ocurra a sus nenes.

Hijo de Lindsay Dewey se volvió un “héroe”

En medio de su duelo, Lindsay Dewey dio a conocer que los órganos “perfectamente buenos” del menor fueron donados a cinco niños “enfermos”.

“El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor para otra persona y por eso siempre estaré agradecida a nuestro bebecito héroe. Eres el milagro de alguien, Reed Michael”, anotó.

“Creo que nunca podré entender por qué nuestra oración no fue respondida, pero Dios lo sabe todo. A pesar de que esto no es justo en todos los niveles, estamos tan orgullosos de ti”, sentenció.

Reed, el hijo de la 'influencer' Lindsay Dewey, perdió la vida tras el accidente.
Reed, el hijo de la ‘influencer’ Lindsay Dewey, perdió la vida tras el accidente.
Imagen Lindsay Dewey/Instagram
