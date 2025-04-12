Famoso actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria' es diagnosticado con enfermedad incurable

Video Filtran aparente audio de Yolanda Andrade en el que ella revelaría de qué está enferma

Eric Dane, conocido por sus papeles en 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', reveló que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras.

El actor, de 52 años, compartió la noticia en una entrevista con la revista People, donde expresó su gratitud por el apoyo de su familia durante este difícil momento.

"Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", dijo.

Dane, conocido por interpretar al Dr. Mark Sloan en 'Grey's Anatomy', mencionó que se siente afortunado de poder seguir trabajando y anticipó su regreso al set de 'Euphoria' en los próximos días para seguir interpretando a Cal Jacobs.

El histrión está casado con la actriz Rebecca Gayheart, con quien tiene dos hijas, y ha pedido privacidad mientras navega por esta nueva etapa de su vida.

¿Qué es la ELA?

De acuerdo con el portar de la Clínica Mayo, la esclerosis lateral amiotrófica "es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal que hace perder el control muscular".

La ELA comienza con espasmos y debilidad muscular, pero "llega un momento en que afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar. No hay cura para esta enfermedad mortal".