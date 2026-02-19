Muertes de famosos

¿De qué murió Eric Dane, de Grey's Anatomy?: esta era la enfermedad que tenía el actor

Eric Dane murió el jueves 19 de febrero a los 53 años. El actor de ‘Grey’s Anatomy’ sostuvo una larga batalla contra una enfermedad neurodegenerativa, la misma que padece Yolanda Andrade.

Por:Elizabeth González
Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', muere a los 53 años tras complicada enfermedad

Eric Dane murió este jueves 19 de febrero a los 53 años. La causa de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, pero el actor de ‘Grey’s Anatomy’ y 'Euphoria' llevaba tiempo luchando contra una enfermedad neurodegenerativa.

¿Qué enfermedad tenía Eric Dane?

Aunque los familiares del actor no dieron detalles sobre su causa de muerte en el comunicado que compartieron con People, Eric Dane reveló en abril de 2025 que había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que padece Yolanda Andrade.

"Me diagnosticaron ELA", dijo al medio antes citado. "Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", agregó.

"Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de 'Euphoria' la semana que viene (...) Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo", sentenció.

¿Qué es ELA?

De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que causa la muerte, generalmente por insuficiencia respiratoria en un plazo de 3 a 5 años tras el diagnóstico. Esta afección suele destruir las neuronas motoras, provocando parálisis muscular total, incluyendo el diafragma.

Relacionados:
Eric DaneFamosos

