Raphy Pina

Raphy Pina rompe el silencio tras reportarse que salió de la cárcel: aclara su situación legal

El productor musical se pronunció después de que trascendió que ya no se encuentra en la prisión de Carolina del Norte. Él fue condenado en 2022 a pasar tres años y 5 meses tras las rejas por el delito de posesión ilegal de armas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Hija de Natti Natasha habla con Raphy Pina antes del “último paso a la libertad” de la cárcel: video

Raphy Pina rompió el silencio luego de que se diera a conocer que presuntamente ya estaría fuera de la cárcel, tras casi dos años desde su ingreso.

De acuerdo con el presentador Fernan Vélez, de programa ‘Lo sé todo’, el prometido de Natti Natasha habría abandonado el penal de Carolina del Norte el miércoles 8 de mayo.

PUBLICIDAD

Él se encontraba en el FCI Butner Medium I cumpliendo su condena de 3 años y 5 meses por el delito de posesión ilegal de armas.

Según la conductora del ‘show’, Yulianna Vargas, el productor musical habría sido trasladado a las “medias casas de Miami”, que son lugares comunitarios en los que ayudan a personas con antecedentes penales a reintegrarse a la sociedad.

Raphy Pina se pronuncia sobre su situación legal

En medio de las especulaciones que lo rodean, Raphy Pina lanzó mensajes en sus historias de Instagram este lunes 13 de mayo.

Más sobre Raphy Pina

Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita
0:59

Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita

Univision Famosos
Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'
1 mins

Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'

Univision Famosos
Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona
0:55

Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona

Univision Famosos
Raphy Pina reacciona ante acusaciones de Daddy Yankee en nueva demanda: “Cuando tienes odio”
2 mins

Raphy Pina reacciona ante acusaciones de Daddy Yankee en nueva demanda: “Cuando tienes odio”

Univision Famosos
¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!
1:10

¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!

Univision Famosos
Natti Natasha es hospitalizada de emergencia: revela que el “dolor” la estaba “matando”
2 mins

Natti Natasha es hospitalizada de emergencia: revela que el “dolor” la estaba “matando”

Univision Famosos
Reportan que "hay boda" entre Natti Natasha y Raphy Pina: revelan la fecha en que se casarían
0:52

Reportan que "hay boda" entre Natti Natasha y Raphy Pina: revelan la fecha en que se casarían

Univision Famosos
Prometido de Natti Natasha hace importante anuncio a dos meses de salir de la cárcel
1 mins

Prometido de Natti Natasha hace importante anuncio a dos meses de salir de la cárcel

Univision Famosos
Primeras imágenes de Raphy Pina gozando de su libertad: así luce el prometido de Natti Natasha 
0:54

Primeras imágenes de Raphy Pina gozando de su libertad: así luce el prometido de Natti Natasha 

Univision Famosos
Natti Natasha ventila primeras imágenes de Raphy Pina al salir de la cárcel: así fue su reencuentro
1 mins

Natti Natasha ventila primeras imágenes de Raphy Pina al salir de la cárcel: así fue su reencuentro

Univision Famosos

Él compartió una imagen en la que se puede ver su expediente en el sitio web de el Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

En el sumario se puede apreciar su número de número de registro, su edad y el sitio dónde se encuentra ahora, que es una de las instalaciones de la Administración Residencial de Reingreso de Miami.

“Cuando esté fuera lo sabrán por mí mismo”, escribió el empresario de 45 años encima de la captura de pantalla.

Raphy Pina confirmó que está en una prisión en Miami.
Raphy Pina confirmó que está en una prisión en Miami.
Imagen Raphy Pina/Instagram

Para aclarar su estatus legal, tras confirmar que sí está actualmente en una penitenciaría en la llamada ‘Ciudad del sol’, el puertorriqueño subió un pequeño texto.

“Estoy en un proceso menos rigoroso llamado medias casas. Así que ya mismo terminamos, este es el último paso a la libertad”, indicó.

Además, él puntualizó: “Gracias a todos los que se han alegrado y los que han promovido la noticia de manera positiva”.

Raphy Pina indicó que está en el "último paso a la libertad".
Raphy Pina indicó que está en el "último paso a la libertad".
Imagen Raphy Pina/Instagram

Diario Libre expone que, hasta el momento, las autoridades mantienen el 5 de agosto del presente año como la fecha en la que Pina completará su sentencia.

PUBLICIDAD

Natti Natasha habló sobre la libertad de Raphy Pina

Previo a que se conociera toda esta nueva información, Natti Natasha adelantó que Raphy Pina, con quien comparte a su hija Isabelle, dejaría este 2024 la cárcel.

“Con Dios delante, ya sale a mediados de este año, a más tardar (en) verano”, comentó durante su aparición en el podcast de Enrique Santos, en enero.

La intérprete de ‘La mejor versión de mí’ confesó que estaban “listos” para el acontecimiento: “(Me siento) feliz, esperando ese momento”.

“Yo quiero hacerle como una fiesta grandísima. Hay tantos pensamientos que a uno le entran, uno dice: ‘Va a salir, hay que dejarlo descansar’ (…) Sé que vamos a estar mucho tiempo en familia”, sentenció.

Relacionados:
Raphy PinaNatti NatashaCelebridadesCárcel

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD