Raphy Pina rompe el silencio tras reportarse que salió de la cárcel: aclara su situación legal

Video Hija de Natti Natasha habla con Raphy Pina antes del “último paso a la libertad” de la cárcel: video

Raphy Pina rompió el silencio luego de que se diera a conocer que presuntamente ya estaría fuera de la cárcel, tras casi dos años desde su ingreso.

De acuerdo con el presentador Fernan Vélez, de programa ‘Lo sé todo’, el prometido de Natti Natasha habría abandonado el penal de Carolina del Norte el miércoles 8 de mayo.

Él se encontraba en el FCI Butner Medium I cumpliendo su condena de 3 años y 5 meses por el delito de posesión ilegal de armas.

Según la conductora del ‘show’, Yulianna Vargas, el productor musical habría sido trasladado a las “medias casas de Miami”, que son lugares comunitarios en los que ayudan a personas con antecedentes penales a reintegrarse a la sociedad.

Raphy Pina se pronuncia sobre su situación legal

En medio de las especulaciones que lo rodean, Raphy Pina lanzó mensajes en sus historias de Instagram este lunes 13 de mayo.

Él compartió una imagen en la que se puede ver su expediente en el sitio web de el Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

En el sumario se puede apreciar su número de número de registro, su edad y el sitio dónde se encuentra ahora, que es una de las instalaciones de la Administración Residencial de Reingreso de Miami.

“Cuando esté fuera lo sabrán por mí mismo”, escribió el empresario de 45 años encima de la captura de pantalla.

Raphy Pina confirmó que está en una prisión en Miami. Imagen Raphy Pina/Instagram

Para aclarar su estatus legal, tras confirmar que sí está actualmente en una penitenciaría en la llamada ‘Ciudad del sol’, el puertorriqueño subió un pequeño texto.

“Estoy en un proceso menos rigoroso llamado medias casas. Así que ya mismo terminamos, este es el último paso a la libertad”, indicó.

Además, él puntualizó: “Gracias a todos los que se han alegrado y los que han promovido la noticia de manera positiva”.

Raphy Pina indicó que está en el "último paso a la libertad". Imagen Raphy Pina/Instagram

Diario Libre expone que, hasta el momento, las autoridades mantienen el 5 de agosto del presente año como la fecha en la que Pina completará su sentencia.

Natti Natasha habló sobre la libertad de Raphy Pina

Previo a que se conociera toda esta nueva información, Natti Natasha adelantó que Raphy Pina, con quien comparte a su hija Isabelle, dejaría este 2024 la cárcel.

“Con Dios delante, ya sale a mediados de este año, a más tardar (en) verano”, comentó durante su aparición en el podcast de Enrique Santos, en enero.

La intérprete de ‘La mejor versión de mí’ confesó que estaban “listos” para el acontecimiento: “(Me siento) feliz, esperando ese momento”.