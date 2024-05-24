Raphy Pina

Raphy Pina anuncia que ya está en su hogar tras dos años preso: “Jamás lo imaginé tan hermoso”

El productor musical reveló que lleva “3 días viviendo”, en su hogar. Él aclaró hace unos días que se encontraba en una de las instalaciones de la Administración Residencial de Reingreso de Miami.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Hija de Natti Natasha habla con Raphy Pina antes del “último paso a la libertad” de la cárcel: video

Raphy Pina dio a conocer que lleva “3 días viviendo” en su hogar y que “ya no queda mucho” para que finalmente pueda retomar su vida normal.

El prometido de Natti Natasha recurrió a su canal de difusión oficial para, este 24 de mayo, compartir detalladamente cuál es la situación.

PUBLICIDAD

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso”, indicó.

“Aún estoy bajo la custodia federal del BOP (Negociado de Prisión de Estados Unidos) y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, aclaró.

Sin embargo, el productor musical se mostró optimista ante la posibilidad de que esto último suceda muy pronto.

Más sobre Raphy Pina

Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita
0:59

Natti Natasha y Raphy Pina esperan a su segundo bebé: así enseña su pancita

Univision Famosos
Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'
1 mins

Natti Natasha y Raphy Pina anuncian que esperan segundo bebé: ella presume así su 'baby bump'

Univision Famosos
Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona
0:55

Natti Natasha se hace viral porque ¡necesita intimidad "todos los días"!: Raphy Pina reacciona

Univision Famosos
Raphy Pina reacciona ante acusaciones de Daddy Yankee en nueva demanda: “Cuando tienes odio”
2 mins

Raphy Pina reacciona ante acusaciones de Daddy Yankee en nueva demanda: “Cuando tienes odio”

Univision Famosos
¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!
1:10

¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!

Univision Famosos
Natti Natasha es hospitalizada de emergencia: revela que el “dolor” la estaba “matando”
2 mins

Natti Natasha es hospitalizada de emergencia: revela que el “dolor” la estaba “matando”

Univision Famosos
Reportan que "hay boda" entre Natti Natasha y Raphy Pina: revelan la fecha en que se casarían
0:52

Reportan que "hay boda" entre Natti Natasha y Raphy Pina: revelan la fecha en que se casarían

Univision Famosos
Prometido de Natti Natasha hace importante anuncio a dos meses de salir de la cárcel
1 mins

Prometido de Natti Natasha hace importante anuncio a dos meses de salir de la cárcel

Univision Famosos
Primeras imágenes de Raphy Pina gozando de su libertad: así luce el prometido de Natti Natasha 
0:54

Primeras imágenes de Raphy Pina gozando de su libertad: así luce el prometido de Natti Natasha 

Univision Famosos
Natti Natasha ventila primeras imágenes de Raphy Pina al salir de la cárcel: así fue su reencuentro
1 mins

Natti Natasha ventila primeras imágenes de Raphy Pina al salir de la cárcel: así fue su reencuentro

Univision Famosos

“Ya no queda mucho para prender ese ‘live’ y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas, que nos las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, comentó.

Raphy Pina afirma que lleva "3 días viviendo" en su hogar.
Raphy Pina afirma que lleva "3 días viviendo" en su hogar.
Imagen Raphy Pina

El puertorriqueño continúa cumpliendo su condena de 3 años y 5 meses por el delito de posesión de armas, la cual le fue impuesta en mayo 2022.

Raphy Pina fue trasladado a Miami desde Carolina del Norte

El pasado 13 de mayo, Raphy Pina reveló su estatus legal luego de que se informara que supuestamente llevaba días fuera de la cárcel.

En una historia de Instagram, compartió una imagen en la que se podía ver su expediente en el sitio web del Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

Raphy Pina confirmó que está en una prisión en Miami.
Raphy Pina confirmó que está en una prisión en Miami.
Imagen Raphy Pina/Instagram


Gracias a los datos ahí contenidos es que se pudo saber que él ya se encontraba en una de las instalaciones de la Administración Residencial de Reingreso de Miami.

“Cuando esté fuera lo sabrán por mí mismo”, apuntó el empresario de 45 años encima de la captura de pantalla.

PUBLICIDAD

“Estoy en un proceso menos rigoroso llamado medias casas. Así que ya mismo terminamos, este es el último paso a la libertad”, puntualizó.

Raphy Pina indicó que está en el "último paso a la libertad".
Raphy Pina indicó que está en el "último paso a la libertad".
Imagen Raphy Pina/Instagram


Diario Libre expuso en ese momento que las autoridades mantenían el 5 de agosto del presente año como la fecha en la que Pina completará su sentencia.

Durante dos años, él estuvo recluido en el FCI Butner Medium I, en Carolina del Norte, en donde Natti Natasha lo visitó en diversas ocasiones.

Relacionados:
Raphy PinaNatti NatashaCelebridadesCárcel

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD