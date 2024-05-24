Raphy Pina anuncia que ya está en su hogar tras dos años preso: “Jamás lo imaginé tan hermoso”

Video Hija de Natti Natasha habla con Raphy Pina antes del “último paso a la libertad” de la cárcel: video

Raphy Pina dio a conocer que lleva “3 días viviendo” en su hogar y que “ya no queda mucho” para que finalmente pueda retomar su vida normal.

El prometido de Natti Natasha recurrió a su canal de difusión oficial para, este 24 de mayo, compartir detalladamente cuál es la situación.

PUBLICIDAD

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso”, indicó.

“Aún estoy bajo la custodia federal del BOP (Negociado de Prisión de Estados Unidos) y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, aclaró.

Sin embargo, el productor musical se mostró optimista ante la posibilidad de que esto último suceda muy pronto.

“Ya no queda mucho para prender ese ‘live’ y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas, que nos las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, comentó.

Raphy Pina afirma que lleva "3 días viviendo" en su hogar. Imagen Raphy Pina

El puertorriqueño continúa cumpliendo su condena de 3 años y 5 meses por el delito de posesión de armas, la cual le fue impuesta en mayo 2022.

Raphy Pina fue trasladado a Miami desde Carolina del Norte

El pasado 13 de mayo, Raphy Pina reveló su estatus legal luego de que se informara que supuestamente llevaba días fuera de la cárcel.

En una historia de Instagram, compartió una imagen en la que se podía ver su expediente en el sitio web del Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

Raphy Pina confirmó que está en una prisión en Miami. Imagen Raphy Pina/Instagram



Gracias a los datos ahí contenidos es que se pudo saber que él ya se encontraba en una de las instalaciones de la Administración Residencial de Reingreso de Miami.

“Cuando esté fuera lo sabrán por mí mismo”, apuntó el empresario de 45 años encima de la captura de pantalla.

PUBLICIDAD

“Estoy en un proceso menos rigoroso llamado medias casas. Así que ya mismo terminamos, este es el último paso a la libertad”, puntualizó.

Raphy Pina indicó que está en el "último paso a la libertad". Imagen Raphy Pina/Instagram



Diario Libre expuso en ese momento que las autoridades mantenían el 5 de agosto del presente año como la fecha en la que Pina completará su sentencia.