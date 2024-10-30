¿Quién es Rebeca Sáenz, supuesta novia del ex de Lucero, y qué la liga a Erika Buenfil?

Video Ex de Lucero estaría estrenando novia ligada al pasado de Erika Buenfil

A un año de su rompimiento con Lucero, después de 11 años juntos, Michel Kuri estaría en una relación con Rebeca Sáenz.

Según las revistas Caras y Quién, el dúo confirmó su noviazgo al acudir el domingo 26 de octubre al Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ellos posaron sonrientes ante las cámaras de la prensa y además, de acuerdo con dichos medios, llegaron tomados de la mano al lugar.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir que sostengan un romance.

Michel con Rebeca Sáenz 😮 son novios? pic.twitter.com/kJZzmJzENJ — lucerito (@luceritomijares) October 27, 2024

¿Quién es Rebeca Sáenz, presunta novia del ex de Lucero?

Rebeca Sáenz Cárdenas nació el 9 de mayo de 1972 en Culiacán, Sinaloa. Actualmente tiene 52 años, tres menos que Lucero.

Estudió la carrera de Comunicación e Información en la Universidad de Monterrey y, más adelante, trabajó en TV Azteca Noreste, en el área de ventas.

“Y luego tuve un programa, eso fue en 1997”, contó ella al compartir su perfil con la audiencia de ADN 40, de la misma cadena de televisión.

“En el año 2000 me vine a la Ciudad de México y empecé ‘Las siete del siete’. Después, regresé a noticias a hacer ‘Azteca América’”, añadió.

Ella laboró como corresponsal en Estados Unidos para la estación, junto a José Martín Sámano, pero se retiró al poco tiempo para dedicarse a “cuidar a mis dos hijas”.

Tras 11 años alejada de la ‘pantalla chica’, Rebeca retomó su profesión en noviembre de 2017, formando parte de la emisión ‘De ida y vuelta’.

Ahora, ella se desempeña igualmente como ‘health coach’ y brinda sesiones privadas de Kundalini Energy Activation.

¿Qué tiene que ver Rebeca Sáenz con Erika Buenfil?

En 2004, Rebeca Sáenz Cárdenas conoció a quien se convertiría en su marido, Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Iniciaron un idilio que culminó en su boda, el 8 de enero de 2005 en el Hotel Sheraton Grand Los Cabos Hacienda del Mar.

El actual arquitecto se involucró con Erika Buenfil, quien dio a luz al primogénito de ambos, Nicolás de Jesús, en febrero de 2005.

La conocida actriz ha contado que el empresario decidió desde el primer momento no hacerse cargo de su bebé, por lo que se alejó de ambos.

Zedillo Jr. tuvo con Sáenz a dos retoños, Isabel y Victoria, medias hermanas de ‘Nico’, como su famosa mamá lo llama cariñosamente.

Finalmente, padre e hijo se conocieron y comenzaron una convivencia que, al día de hoy, manejan exitosamente con la aprobación de la intérprete.