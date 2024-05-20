Hijo de Erika Buenfil posa por fin con su papá Ernesto Zedillo Jr. y media hermana: la actriz reacciona

Video ¿Quién es el padre del hijo de Erika Buenfil? Nicolás está ligado con un expresidente mexicano

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir por primera vez fotografías junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr., y su media hermana, Isabella.

El joven, quien planea seguir los pasos de su famosa mamá en la actuación, publicó un par de imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

En las fotos, posa con Isabella, la mayor de las dos hijas que Ernesto Zedillo Jr. tuvo con Rebeca Sáenz. La descripción de la publicación es simplemente “Lil, sis”, y su mamá, Erika Buenfil, reaccionó con un emoji de corazón.

Nico, hijo de Erika Buenfil, y su media hermana, Isabella. Imagen Nicolás Buenfil/Instagram



En 2022, durante una entrevista con Isabel Lascurain, la actriz reveló que su hijo y la hija de su ex habían coincidido a través de Internet sin saber que eran hermanos.

“Los hermanos se encontraron. La niña sí sabía quién era Nicolás, pero Nicolás ni idea. Entonces empiezan a comunicarse, jugando, a mí me dio mucha emoción porque él le empieza a decir a sus amigos que estaban conectados ‘¡estamos jugando con mi hermana!’. Se me salía el corazón y creo que se llevan muy bien y eso me da mucho gusto porque no está solito. Gracias a Ernesto que lo permitió”, reveló la actriz.

Hijo de Erika Buenfil presume fotos con su papá

El 19 de mayo, Nicolás Buenfil compartió en sus historias de Instagram fotografías en las que, por primera vez, aparece junto a su papá.

En las imágenes, se les ve conviviendo en lo que parece ser una carne asada, aunque no hay ningún texto que indique el contexto detrás de las publicaciones.

Hijo de Erika Buenfil posa con su papá, Ernesto Zedillo Jr. Imagen Nicolás Buenfil/Instagram



En una segunda foto, Nicolás Buenfil aparece mostrándole algo en su teléfono a su papá, Ernesto Zedillo Jr.

A pesar de la ausencia de apoyo y reconocimiento por parte de Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente de México, Erika Buenfil fue sincera con su hijo sobre quién era su padre.

Nicolás Buenfil compartió en una entrevista con la revista Quién en septiembre de 2022 que no le guardaba rencor a su papá a pesar de los años de separación.

El primer encuentro con su padre fue impactante para él. Aunque no tenían contacto durante su infancia, Ernesto solía enviarle regalos en sus cumpleaños.

Ahora que lo conoce, Nicolás afirma que se parecen físicamente y hasta hacen las mismas expresiones faciales. A pesar de la ausencia paterna, Nicolás siempre se sintió amado por su madre y no guarda rencor hacia su padre, a quien describe como “un gran hombre”.

"Siempre me sentí muy amado por mi mamá, nunca me faltó nada, ella me ayudaba con todo y ahora que salgo con mi papá está muy bien, me gusta, no importa que no haya sido antes. Ya lo perdoné, no le guardo rencor", compartió.