Erika Buenfil

Hijo de Erika Buenfil posa por fin con su papá Ernesto Zedillo Jr. y media hermana: la actriz reacciona

En 2022, la actriz y su hijo hablaron sobre cómo había sido el primer acercamiento de Nico con su padre. Ahora, el joven, de 19 años, presume por primera vez fotos en redes sociales de cómo va la relación con Ernesto Zedillo Jr. y su media hermana.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video ¿Quién es el padre del hijo de Erika Buenfil? Nicolás está ligado con un expresidente mexicano 

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir por primera vez fotografías junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr., y su media hermana, Isabella.

El joven, quien planea seguir los pasos de su famosa mamá en la actuación, publicó un par de imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

PUBLICIDAD

En las fotos, posa con Isabella, la mayor de las dos hijas que Ernesto Zedillo Jr. tuvo con Rebeca Sáenz. La descripción de la publicación es simplemente “Lil, sis”, y su mamá, Erika Buenfil, reaccionó con un emoji de corazón.

Nico, hijo de Erika Buenfil, y su media hermana, Isabella.
Nico, hijo de Erika Buenfil, y su media hermana, Isabella.
Imagen Nicolás Buenfil/Instagram


En 2022, durante una entrevista con Isabel Lascurain, la actriz reveló que su hijo y la hija de su ex habían coincidido a través de Internet sin saber que eran hermanos.

Más sobre Erika Buenfil

Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”
2 mins

Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”

Univision Famosos
Erika Buenfil pierde 15 libras y se toma atrevidas fotos para presumir su figura a los 61 años
1:00

Erika Buenfil pierde 15 libras y se toma atrevidas fotos para presumir su figura a los 61 años

Univision Famosos
¿Hijo de Erika Buenfil agradece que su mamá no se haya quitado la ropa en revista? Esto dice
0:57

¿Hijo de Erika Buenfil agradece que su mamá no se haya quitado la ropa en revista? Esto dice

Univision Famosos
Hijo de Erika Buenfil responde si le molestan las dudas que existen sobre su orientación sexual
1:11

Hijo de Erika Buenfil responde si le molestan las dudas que existen sobre su orientación sexual

Univision Famosos
Hijo de Erika Buenfil volvió a caer en una adicción: “Me daba pena decir que había recaído”
1:22

Hijo de Erika Buenfil volvió a caer en una adicción: “Me daba pena decir que había recaído”

Univision Famosos
Erika Buenfil presume su reencuentro con Luis Miguel tras romance: “Somos novios”
2 mins

Erika Buenfil presume su reencuentro con Luis Miguel tras romance: “Somos novios”

Univision Famosos
Erika Buenfil compra árbol de Navidad "moderno" y su hijo lo critica: "Está bien pelón"
1 mins

Erika Buenfil compra árbol de Navidad "moderno" y su hijo lo critica: "Está bien pelón"

Univision Famosos
¿Erika Buenfil le dedicó su canción ‘Colágeno’ a Emmanuel Palomares? Así reaccionó el actor
0:56

¿Erika Buenfil le dedicó su canción ‘Colágeno’ a Emmanuel Palomares? Así reaccionó el actor

Univision Famosos
Erika Buenfil retoma su carrera de cantante: ¿su hijo se apena de ella?
0:59

Erika Buenfil retoma su carrera de cantante: ¿su hijo se apena de ella?

Univision Famosos
¿Quién es Rebeca Sáenz, supuesta novia del ex de Lucero, y qué la liga a Erika Buenfil?
2 mins

¿Quién es Rebeca Sáenz, supuesta novia del ex de Lucero, y qué la liga a Erika Buenfil?

Univision Famosos

“Los hermanos se encontraron. La niña sí sabía quién era Nicolás, pero Nicolás ni idea. Entonces empiezan a comunicarse, jugando, a mí me dio mucha emoción porque él le empieza a decir a sus amigos que estaban conectados ‘¡estamos jugando con mi hermana!’. Se me salía el corazón y creo que se llevan muy bien y eso me da mucho gusto porque no está solito. Gracias a Ernesto que lo permitió”, reveló la actriz.

Hijo de Erika Buenfil presume fotos con su papá

El 19 de mayo, Nicolás Buenfil compartió en sus historias de Instagram fotografías en las que, por primera vez, aparece junto a su papá.

En las imágenes, se les ve conviviendo en lo que parece ser una carne asada, aunque no hay ningún texto que indique el contexto detrás de las publicaciones.

Hijo de Erika Buenfil posa con su papá, Ernesto Zedillo Jr.
Hijo de Erika Buenfil posa con su papá, Ernesto Zedillo Jr.
Imagen Nicolás Buenfil/Instagram


En una segunda foto, Nicolás Buenfil aparece mostrándole algo en su teléfono a su papá, Ernesto Zedillo Jr.

A pesar de la ausencia de apoyo y reconocimiento por parte de Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente de México, Erika Buenfil fue sincera con su hijo sobre quién era su padre.

Nicolás Buenfil compartió en una entrevista con la revista Quién en septiembre de 2022 que no le guardaba rencor a su papá a pesar de los años de separación.

PUBLICIDAD

El primer encuentro con su padre fue impactante para él. Aunque no tenían contacto durante su infancia, Ernesto solía enviarle regalos en sus cumpleaños.

Ahora que lo conoce, Nicolás afirma que se parecen físicamente y hasta hacen las mismas expresiones faciales. A pesar de la ausencia paterna, Nicolás siempre se sintió amado por su madre y no guarda rencor hacia su padre, a quien describe como “un gran hombre”.

"Siempre me sentí muy amado por mi mamá, nunca me faltó nada, ella me ayudaba con todo y ahora que salgo con mi papá está muy bien, me gusta, no importa que no haya sido antes. Ya lo perdoné, no le guardo rencor", compartió.

Video Erika Buenfil revela que su hijo Nicolás finalmente conoció a su papá: "Fue como sacudirse"
Relacionados:
Erika BuenfilNicolás BuenfilErnesto Zedillo Jr.Hijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD