Lucero pensaba en reconciliación, pero su ex ya tendría nueva novia (tiene que ver con Erika Buenfil)

Michel Kuri se dejó ver junto a Rebeca Sáenz en el Gran Premio de México. La periodista estuvo casada con Ernesto Zedillo Jr., padre del hijo de Erika Buenfil.

Michel Kuri se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Rebeca Sáenz Cárdenas, a un año de su ruptura con Lucero, reportó Cuna de Grillos este 28 de octubre.

El empresario fue captado de la mano con la exesposa de Ernesto Zedillo Jr. en el Gran Premio de México, en la Ciudad de México durante el pasado fin de semana, lo que habría confirmado su noviazgo, según el portal.

Esta es la primera vez que la supuesta pareja se muestra en público.

¿Lucero planeaba reconciliarse con Michel Kuri?

La cantante anunció su separación del sobrino de Carlos Slim tras 11 años de noviazgo en julio de 2023 por medio de un comunicado publicado en redes sociales.

En aquel momento, Lucero pareció expresar su deseo por una reconciliación con el empresario: "De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos".

Lucero anunció su ruptura de Michel Kuri hace un año.
Imagen Lucero/Instagram


Sin embargo, el pasado 14 de septiembre negó esta posibilidad, "realmente por ahora tenemos esta cercanía siempre, y todo, pero bueno, a veces el trabajo no te da el chance de estar en una relación al cien por ciento, entonces eso lo complica un poco, pero no hay temas, no hay problemas, no hay peleas, me siento muy contenta, tranquila", explicó para Ventaneando.

Se desconoce si Lucero sabe de la relación que Michel Kuri mantendría con Rebeca Sáenz.

Supuesta novia de Michel Kuri se casó con el padre de Nicolás Buenfil

Rebeca Sáenz de Cárdenas se casó con Ernesto Zedillo Jr. en enero de 2005, en Los Cabos, Baja California Sur. La pareja inició su relación en 2004 y cuando llegaron al altar ella tenía tres meses de embarazo de su primera hija.

Rebeca Sáenz se casó con Ernesto Zedillo Jr. en 2005.
Imagen Rebeca Sáenz/X


Su matrimonio estuvo envuelto en el escándalo, pues un mes después de su unión nació Nicolás, el hijo de Érika Buenfil.

La actriz mexicana relató, en una entrevista con Yordi Rosado publicada en YouTube el 4 de julio de 2021, que aceptó salir con Ernesto Zedillo Jr. en el año 2004 porque él le insistió mucho.

Su relación fue breve, pero la actriz quedó embarazada y decidió comunicárselo a Ernesto, quien en respuesta tomó la decisión de alejarse de su vida.

Ernesto Zedillo Jr. y Érika Buenfil tienen un hijo: Nicolás.
Imagen Erika Buenfil/X


Hasta ahora no existían reportes sobre una separación entre Rebeca Sáenz y el hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Video ¿Por qué Lucero no se casó con Michel Kuri, si hace unos meses hablaron de boda? Terminaron tras 11 años
