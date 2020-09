Punto por punto: todo lo que Tekashi 6ix9ine dijo de Anuel AA en El Gordo y La Flaca

En 2018 Anuel AA y Tekashi 6ix9ine grabaron dos exitosas canciones con las que mostraron la amistad que los unía en aquel entonces. En agosto de ese año lanzaron 'Bebé', primer tema que el prometido de Karol G colocó en la prestigiada lista de Billboard. Más tarde, en noviembre, antes de que el rapero fuera arrestado, estrenaron el sencillo 'Mala' con gran aceptación.

El 18 de noviembre de 2018, Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, fue detenido en Nueva York, al enfrentar cargos por delitos vinculados con el crimen organizado y armas de fuego. Fue así que comenzaron los roces con su amigo Anuel AA.

En una plática exclusiva con Gelena Solano para el programa El Gordo y La Flaca, el rapero de 24 años contó por qué se fracturó su amistad con el intérprete de 'Ella quiere beber', luego de que diera unas declaraciones en el programa 'Complex'.



En la entrevista publicada en julio de 2019 en YouTube, Anuel AA asegura que no puede "apoyar" a ese tipo de personas y aseguró que no había hablado con 6ix9ine desde que estaba en la cárcel: " Le tengo cariño. Solo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de… No puedo apoyar eso", sentenció respecto a los problemas legales del cantante.

Un año después, Tekashi habla por primera vez sobre el dolor que le provocaron las declaraciones de Anuel AA: "Es mi hermano, te lo juro […] No entiendo, él es hermano mío nosotros somos así (unidos) y tú me das la espalda cuando yo te necesito más, eso me dolió en el corazón", contó a Gelena con los ojos acuosos. Además, aseguró que sí tuvieron comunicación cuando estuvo en prisión: " Hablé con Anuel cuando yo estaba en la cárcel, todo el tiempo, él creyó que yo estaba 'choteando'".

El cantante se sintió decepcionado porque convivió con su madre, quien le dio su confianza al invitarlo a comer a su hogar: "Anuel, tú me estás dando una patada por la espalda, tú sabes cómo se siente mi mamá viendo cómo alguien con quien habló, le abrió el corazón, le abrió las puertas de la casa, diciendo yo no soporto (a un) 'chota' (soplón), tú no hablas de un amigo así", externó.

Sin miedo a la muerte ni arrepentimiento: Tekashi 6ix9ine lo cuenta todo en su primera entrevista tras salir de prisión Cargando galería



6ix9ine tachó de "hipócrita" al novio de Karol G, pues en la entrevista que dio a 'Complex' aseguró que no volvería a hacer una colaboración con su amigo, pero Tekashi mostró en El Gordo y La Flaca un video de un Facetime donde ambos aparecen. Además, reprodujo un fragmento de 'Yaya', tema que ambos grabaron.

"Yo salí de la cárcel en abril 2 de 2020, abril 11 estábamos grabando nuestra nueva canción Anuel y yo, él me escribió la canción. Él dice que nunca va a grabar con alguien que 'choteó', eso es mentira, esta es la canción 'Yaya', esta es la voz de él, esa es mi voz".

En junio pasado los cantantes tuvieron un reencuentro virtual, mientras Daniel Hernández todavía purgaba su condena de arresto domiciliario, pero Tekashi aseguró que se sintió utilizado por Emmanuel Gazmey Santiago, nombre verdadero de Anuel AA.

"El día que hicimos el Instagram 'live' juntos, él me llamó y me dijo 'súbete al live', porque el álbum de él se fue pa' abajo, vendió como 35,000 copias, para una estrella 35,000 copias es como 'sácalo gratis bro', nadie lo compró. Le dije a todos mis fanáticos 'vete a comprar este álbum de Emmanuel, me encanta' y le mandé todos mis fans y lo que él hizo al día siguiente: ' Gracias, no puedo hacer la canción (Yaya)', me usó", narró Tekashi molesto.

6ix9ine lo enfrentó y le reclamó por sus declaraciones en la entrevista: "La gente no sabe la verdad porque yo nunca hablo mal de la gente […] Yo no tengo el corazón para llamarle y decirle eso (reclamo), yo me tenía que emborrachar para llamarle".

Según el rapero de 24 años, Anuel AA se excusó y hasta le pidió que lo defendiera de la gente con la que se rodeaba: " Tú eres mi hermano, tú sabes que tenía que decir eso", dijo el novio de Karol G en una de sus pláticas telefónicas. "Tú sabes cómo estoy en esta calle, la gente con la que yo estoy, defiéndeme, te lo juro", pidió.

Al haber sido pandillero, Tekashi entiende los códigos de la calle, pero cree que su amigo pudo haber contestado de otra forma en la entrevista: " Él está involucrado con gente de la calle en Puerto Rico y yo entiendo eso, pero ¿qué pasa conmigo?, tú me ayudas y dices: 'no comentarios', porque tú hablas conmigo, pero tú me tiras (atacas)".

Finalmente, el intérprete de 'Trollz' considera que Anuel le está copiando su imagen: " A mí no me gusta la hipocresía, a Anuel lo amo, que Dios lo bendiga […] Ahora se pintó el pelo arcoíris, se pintó la cara. Yo lo amo, pero a mí no me gusta el abuso", sentenció molesto en la plática.