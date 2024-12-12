¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Video Anuel responde al tema de Karol G (el mismo que Yailin usó para enviarle una indirecta)

Anuel AA está en la dulce espera de su cuarto hijo, ahora con su actual novia, Laury Saavedra, tras un año de relación.

Sin embargo, el cantante acaba de generar especulaciones de que, nuevamente, está haciendo una referencia a su pasado romance con Karol G en una de sus canciones.

¿Anuel AA recordó su relación con Karol G?

Este 11 de diciembre, Anuel AA compartió en sus historias de Instagram fragmentos de su colaboración con Blessd y Ovy On The Drums, ‘Mírame Remix’.

Anuel AA compartió fragmentos de su canción 'Mírame Remix'. Imagen Anuel AA/Instagram

En la parte que el puertorriqueño entona, dice frases como: “Anoche me encontraba hablando con abuela, y me dijo que donde hubo fuego, cenizas quedan, que la deje ir y que si es mía, que vuelva”.

“A vece’ sí y a vece’ no te deseo mala suerte. Contigo aprendí que lo que no te mata, te hace ma’ fuerte y gracias a ti ahora sé que a vece’ se gana ma’ cuando se pierde”, continúa.

“Yo sabía que iba a sufrir cuando ya tenía miedo de perderte sin tenerte y tristemente llegó el fin de mi amor de Medellín. La culpa ronda mi mente. El problema no ere’ tú, el problema e’ que te creo cada vez que tú me miente’”, también dice.

Debido a que Karol G es originaria de Medellín, Colombia, en redes sociales, como X y TikTok, usuarios empezaron a asegurar que sus palabras en la copla están dirigidas a ella.

“No la supera”, “Y ella ya ni lo topa”, “Es que si no la menciona, no suena”, “Nunca va a olvidar al amor de su vida”, externaron internautas.

La presunta referencia de Emmanuel Gazmey, nombre real del artista, a ‘La Bichota’ llega sólo un par de días después de que su pareja, Laury Saavedra, publicara fotografías de los dos juntos.

En su propio perfil de la plataforma digital, la venezolana subió imágenes en las que presume su pancita de embarazada mientras que el trapero la abraza y besa.

Laury Saavedra presumió fotografías con Anuel AA mientras aún se encuentra embarazada. Imagen Laury Saavedra/Instagram

Fue en agosto cuando el dúo anunció que se convertirán en padres de una niña, quien se sumará a Pablo, Gianella y Cattleya, los otros retoños que él tiene.

Karol G le canta a Feid ¿tema para Anuel AA?

La noche del 8 de diciembre, Karol G acompañó a Feid, con quien sostiene un noviazgo, en su último concierto de la gira ‘Ferxxocalipsis Tour’, en Medellín.

Sobre el escenario, ella le interpretó, por primera vez en vivo, su éxito ‘Mi ex tenía razón’, que se ha señalado supuestamente escribió para ‘tirarle’ a Anuel AA.