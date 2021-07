Acusaciones de racismo y otros temas polémicos que Harry podría tocar en su libro de memorias

Los Sussex están enfocados en negocios de medios de comunicación. Ellos han firmado un contrato de producción de varios de años con Netflix, que incluye ‘Heart of Invictus’ y otros proyectos. Harry también fue uno de los productores ejecutivos de la serie de Apple TV + ‘The Me You Can’t See’ (El Yo Que Tú No Puedes Ver), lanzada en mayo, donde el príncipe habla sobre sus problemas mentales.