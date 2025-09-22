Presidente de Colombia lamenta muertes de B-King y DJ Regio Clown: “Asesinaron a nuestra juventud”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, reaccionó a la noticia de la muerte del cantante B-King y del DJ Regio Clown.

Este 22 de septiembre, autoridades del Estado de México, en México, confirmaron en un comunicado que los cuerpos de los artistas colombianos fueron hallados en territorio del municipio.

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez indicó, mediante sus redes sociales, que a los músicos presuntamente “los asesinaron”.

El pasado 18 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió las fichas de búsqueda de ambos famosos pues se desconocía su paradero desde el lunes 16.

Presidente de Colombia lamenta muerte de B-King y el DJ Regio Clown

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de B-King y el DJ Regio Clown, el mandatario Gustavo Petro publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje.

“Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos”, escribió al inicio de su misiva, aunque no mencionó directamente a las víctimas, sí compartió un link de El País, que reportó lo ocurrido.

“Mafia internacional fortalecida por la estúpid… política miliar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, continuó.

“Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, apuntó para concluir su pronunciamiento.

Previamente, el domingo 21 de septiembre, Petro solicitó la ayuda de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que localizaran a B-King y Regio Clown.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, expresó en la plataforma digital.

Él aseguró que los dos “desaparecieron después de su concierto en Sonora”; sin embargo, su homóloga pormenorizó hoy que la denuncia por lo sucedido fue presentada en la Ciudad de México.

Autoridades mexicanas se pronuncian sobre muertes de B-King y el DJ Regio Clown

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puntualizó que, gracias a testimonios y videograbaciones, se pudo determinar que la última ubicación de B-King y el DJ Regio Clown habría sido el Estado de México.

En colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “personal de servicios periciales” de la dependencia “realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán”.