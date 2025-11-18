Famosa presentadora sufre la pérdida de su bebé: un mes atrás reveló que estaba embarazada
Anmarie Camacho anunció la pérdida de su bebé tan solo un mes después de revelar que estaba embarazada. “Nos ha devastado profundamente”, escribió en Instagram.
Anmarie Camacho, famosa presentadora venezolana, anunció la pérdida de su bebé tan solo un mes después de revelar que estaba embarazada por segunda ocasión.
La reconocida modelo reveló este 17 de noviembre que su bebé ya no estaba y que tanto ella como su familia atravesaban un “un momento muy doloroso”.
“Hoy les comparto algo que jamás imaginé me tocaría vivir… Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros. Un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar, y que nos ha devastado profundamente, marcando nuestra vida de una manera indescriptible”, escribió.
La presentadora de Vitrina, en Televen, no reveló detalles sobre el difícil momento que atraviesa. Sin embargo, señaló que se tomaría unos días lejos de la televisión y de las redes para recuperarse y “sanar”.
“En medio de este dolor, con resiliencia y buscando entender lo que no se puede explicar…, luego de unos días bien complejos, hoy con un poco más de tranquilidad, me atrevo a contarlo, con la firme convicción de que Dios tiene un plan perfecto y un propósito para cada uno de nosotros, aunque en este momento no logramos comprenderlo”, reconoció.
“Unidos como familia y tomados de la mano de Dios, con la fe y la esperanza que su amor infinito nos ayudará a sobrellevar con fortaleza este duro proceso y sanar esta herida para continuar”, agregó.
Anmarie Camacho compartió que el cariño de su primogénito había sido clave para sobrellevar este difícil momento. Incluso, aseguró que su valentía, era gracias a él.
“Afortunadamente, el amor y la ternura de nuestro amado hijo Emmanuel nos ha enseñado a sonreír hasta en los momentos más difíciles, él ha sido nuestro gran maestro y por él prometemos seguir siendo los padres amorosos, felices y valientes que hemos sido. Ahora con un angelito muy especial, que siempre será amado y ahora nos acompaña desde el cielo”, dijo.
Por último, la venezolana agradeció las muestras de cariño y pidió “respeto, comprensión y discreción” ante el momento que atraviesa con su familia.
“Agradecemos profundamente el cariño y el apoyo que siempre nos han brindado, especialmente durante la noticia de la llegada de nuestros hijos. Cada mensaje, cada muestra de afecto ha sido recibido con mucho amor y gratitud”, compartió.
“Han pasado algunos días, donde he tomado una pausa en mis actividades de radio, televisión y compromisos laborales, e ntendiendo que la prioridad es recuperarme tanto física como emocionalmente. No es fácil, no lo será, pero les prometo que regresaré pronto para continuar llegando a los hogares venezolanos y acompañarlos mañana tras mañana como lo he hecho durante tantos años, con la misma energía, alegría, entusiasmo, profesionalismo y sobre todo con la sonrisa que me ha caracterizado”, señaló.
“Gracias nuevamente, por el apoyo y por estar siempre a nuestro lado. Les pedimos de todo corazón respeto, comprensión y discreción en este momento para nuestra familia. Nos vemos muy pronto”, sentenció.
Anmarie Camacho anunció su segundo embarazo el 8 de octubre pasado. El bebé que esperaba era su segundo hijo, fruto de su relación con el beisbolista Jesús Guzmán. Los famosos debutaron como padres en enero de 2023 con el nacimiento de Emmanuel.