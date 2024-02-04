Premios GRAMMY 2024: los mejores looks de la alfombra roja
La edición 66 de los Premios GRAMMY 2024 se lleva a cabo este domingo 4 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Este año, las mujeres superan a los hombres en las categorías generales y el glamour no pudo faltar a través de la alfombra roja.
Llegó el día para la 66 edición de los Premios GRAMMY 2024 que celebran lo mejor de la música y la grabación en el último año.
Las estrellas nominadas e invitadas desfilaron por la alfombra roja de la Crypto.com Arena de Los Ángeles deslumbrando con sus mejores looks momentos antes de la gala. Este es un vistazo a algunos de los 'outfits' de esta noche.
Celebridades desfilan en la alfombra roja de los Premios GRAMMY 2024
La gala principal de los Premios GRAMMY 2024 estaba programada para que el cómico Trevor Noah fuera el maestro de ceremonias por cuarto año consecutivo.
La edición de este año está marcada por un dominio casi absoluto de mujeres talentosas.
"En realidad, eso es lo mismo durante todo el show: está dominado por mujeres", dijo el productor ejecutivo de los GRAMMY, Ben Winston, a The Associated Press.
"Eso es algo que realmente estamos celebrando", añadió su compañero productor Raj Kapoor, "es casi sin precedentes".
SZA es la artista más nominada de la cita con nueve candidaturas gracias a su álbum 'SOS'.
A ella le siguió Phoebe Bridgers y Victoria Monét con siete cada una.
Boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Jon Batiste quedaron con seis nominaciones, respectivamente.
Para la gala se esperaba la participación de artistas veteranos como Joni Mitchell, quien competirá por el galardón a Mejor Álbum de Folk.
Metallica y Foo Fighters son nombres legendarios que también estaban programados para ser escuchados en la categoría de Mejor Álbum de Rock
En cuanto a la presencia latina en las nominaciones destacan nombres como el de Karol G, Rauw Alejandro, Maluma, Peso Pluma y Pablo Alborán.
Una expectativa que se tenía horas antes de la gala era ver ganar a Taylor Swift en la categoría de Álbum del Año, ya que de hacerlo rompería el récord del artista con más victorias de la historia, con cuatro.