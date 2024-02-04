Premios GRAMMY 2024: los mejores looks de la alfombra roja

Video Taylor Swift lloró por culpa de los mexicanos: su primer concierto no fue lo que ella esperaba

Llegó el día para la 66 edición de los Premios GRAMMY 2024 que celebran lo mejor de la música y la grabación en el último año.

Las estrellas nominadas e invitadas desfilaron por la alfombra roja de la Crypto.com Arena de Los Ángeles deslumbrando con sus mejores looks momentos antes de la gala. Este es un vistazo a algunos de los 'outfits' de esta noche.

Taylor Swift llegó con esta elegancia a la alfombra roja de los Premios GRAMMY 2024. Imagen Getty Images

Ana Bárbara llegó acompañada de su hijo Jerónimo. Imagen Getty Images

Miley Cyrus lució esta pieza metálica hecha a la medida. Imagen Getty Images

Peso Pluma desfiló de la mano de su novia Nicki Nicole. En la pregala, él ganó Álbum de Música Mexicana, su primer GRAMMY estadounidense. Imagen Getty Images



La gala principal de los Premios GRAMMY 2024 estaba programada para que el cómico Trevor Noah fuera el maestro de ceremonias por cuarto año consecutivo.

Billie Eilish arribó feliz a la gala de esta noche. Imagen Getty Images

Dua Lipa lució este look con un collar Tiffany & Co. Imagen Getty Images

Lila Downs fue parte de las celebridades latinas en desfilar por la alfombra roja. Imagen Getty Images



La edición de este año está marcada por un dominio casi absoluto de mujeres talentosas.

Ed Sheeran llegó en un look militar. Imagen Getty Images

Olivia Rodrigo, una de las mujeres destacadas en esta edición de los Premios GRAMMY 2024. Imagen Getty Images

Shawn Everett llegó con este look a la 'red carpet'. Imagen Getty Images



"En realidad, eso es lo mismo durante todo el show: está dominado por mujeres", dijo el productor ejecutivo de los GRAMMY, Ben Winston, a The Associated Press.

Veondre Mitchell arribó muy ad'hoc con este mes de febrero. Imagen Getty Images

La nigeriana Ayra Starr usó este vaporoso vestido. Imagen Getty Images

La modelo Alessandra Ambrosio se unió a la tendencia metálica que se hizo presente en la alfombra roja de los Premios GRAMMY 2024. Imagen Getty Images



"Eso es algo que realmente estamos celebrando", añadió su compañero productor Raj Kapoor, "es casi sin precedentes".

Haley Kalil optó por un look verde metálico. Imagen Getty Images

Maluma llegó con este esmoquin. Imagen Getty Images



SZA es la artista más nominada de la cita con nueve candidaturas gracias a su álbum 'SOS'.

Jessica Ledon, embarazada, junto a David Guetta. Imagen Getty Images



A ella le siguió Phoebe Bridgers y Victoria Monét con siete cada una.

Victoria Monét, una de las más nominadas de la noche, junto con su hija Hazel Monét. Imagen Getty Images

Pedro Capó, uno de los latinos de la noche, en 'total look' negro. Imagen Getty Images



Boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Jon Batiste quedaron con seis nominaciones, respectivamente.

Boygenius, una de las bandas con más nominaciones en esta edición. Imagen Getty Images



Para la gala se esperaba la participación de artistas veteranos como Joni Mitchell, quien competirá por el galardón a Mejor Álbum de Folk.

Paris Jackson, hija del fallecido Michael Jackson. Imagen Getty Images

La actriz Laverne Cox. Imagen Getty Images



Metallica y Foo Fighters son nombres legendarios que también estaban programados para ser escuchados en la categoría de Mejor Álbum de Rock

Dawn Richard con uno de los looks más llamativos. Imagen Getty Images

La mexicana Paty Cantú fue otra de las artistas en representar a la música latina. Imagen Getty Images



En cuanto a la presencia latina en las nominaciones destacan nombres como el de Karol G, Rauw Alejandro, Maluma, Peso Pluma y Pablo Alborán.

Lupita Infante, otra de las latinas que se hizo presente en la gala. Imagen Getty Images



Una expectativa que se tenía horas antes de la gala era ver ganar a Taylor Swift en la categoría de Álbum del Año, ya que de hacerlo rompería el récord del artista con más victorias de la historia, con cuatro.

Eryn Allen Kane optó por esta propuesta de vanguardia. Imagen Getty Images