Captan a Piqué con otra mujer que no es Clara Chía y se reavivan rumores de separación

Video Shakira habría sufrido otro duro golpe de Piqué: revelan por qué “abandonó” a sus hijos

Gerard Piqué fue captado con otra mujer que no es Clara Chía Martí en las calles de Miami, Florida.

Este martes 1 de abril se dio a conocer un video en el que el exfutbolista luce de lo más tranquilo en una heladería de Miami, mientras su misteriosa compañera mantiene una actitud seria.

Si bien Gerard Piqué y su acompañante no aparecen en actitud cariñosa, las imágenes filtradas por ‘En Casa con Telemundo’ reavivaron rumores de una supuesta separación con Clara Chía Martí, quien estaría en Barcelona cumpliendo con sus compromisos de trabajo en Kosmos, mientras el exjugador se encuentra en Miami al pendiente de sus hijos.

Los rumores de una aparente ruptura entre Piqué y Clara Chía Martí surgen poco después de que Jordi Martín, colaborador de El Gordo y La Flaca reportara que el empresario habría “abandonado” a sus hijos en Barcelona mientras él pasaba unos días en San Sebastián con su novia.

“¿Por qué no habla con sus hijos y les dice que tienen que aceptar a su nueva pareja? Algún motivo hay por el que Piqué no quiere ¿Qué es lo que hace? Deja a sus hijos con sus padres en Barcelona y se va a San Sebastián”, declaró en su canal de YouTube el 31 de marzo.

¿Dónde está Clara Chía?

De acuerdo con la revista ¡HOLA! USA, previo a que se dieran a conocer las imágenes de Piqué convivieron con la mujer pelirroja, Clara Chía habría reaparecido en Barcelona.

El pasado 31 de marzo medios españoles reportaron que la joven fue captada en el aeropuerto de Barcelona procedente de Francia, luego de haber realizado un aparente viaje de trabajo.