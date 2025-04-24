Piqué y Clara Chía: su historia de amor que habría comenzado y ¿terminado? por una infidelidad

Video Shakira estaría detrás de la separación de Piqué y Clara Chía: esto habría hecho

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí está en el ojo del huracán debido a la incertidumbre de si continúan juntos o no.

Este jueves 23 de abril, la presentadora Adriana Dorronsoro afirmó, durante la emisión del programa español ‘Vamos a ver’, que el ahora empresario y la publirrelacionista “han roto”.

Sin embargo, horas más tarde, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, desmintió dicha información por medio de Instagram.

“La pareja, me aseguran, no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, sentenció.

Piqué habría comenzado su romance con Clara Chía traicionando a Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía Martí supuestamente se conocieron en noviembre de 2021 en el bar La Traviesa, donde ella trabajaba como camarera, según Laura Fa y Lorena Vázquez, ‘Las Mamarazzis’.

Las famosas periodistas aseguran que el inicio de su romance está marcado en febrero de 2022. De acuerdo con Lecturas, ellos “comenzaron su relación en secreto” pues él presuntamente seguía al lado de Shakira.

El medio puntualiza que alegadamente el nexo común entre ellos fue el compañero de equipo del español, Riqui Puig, a quien inclusive incluían en sus salidas.

Para mediados de marzo de ese mismo año, el deportista habría dejado el hogar que compartía con la cantante y sus hijos, Milan y Sasha, y se mudó a su apartamento de soltero, reportaron las comunicadoras.

En junio, Shakira y Piqué anunciaron públicamente su separación, días después de que Fa y Vázquez aseveraran que él le había sido infiel. Aunque para entonces no especificaron con quién, posteriormente señalaron que habría sido con Clara Chía.

Presuntamente, la colombiana se enteró del engaño del padre de sus retoños al percatarse que el bote de mermelada, la cual sólo ella consumiría, en el refrigerador de su residencia estaba más vacío.

Al respecto, en entrevista con People, la cantautora confesó: “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto”.

En su éxito ‘BZRP Music Sessions #53’, ella pareció confirmar que ‘la tercera en discordia’ en su idilio con Gerard fue Chía Martí con la frase: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”.

Pese a las especulaciones y críticas, Piqué y Clara continuaron con su amorío, dejándose ver cariñosos y besándose por primera vez durante el concierto de Dani Martín en agosto de 2022.

¿Piqué y Clara Chía terminaron por una infidelidad?

Hablando de la supuesta ruptura de Gerard Piqué y Clara Chía, Adriana Dorronsoro indicó que está averiguando las razones por las que habrían terminado.

“Estoy indagando un poco los motivos porque me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, adelantó.

Ella aseveró que entre ellos “ha habido crisis” y recordó que, a inicios de este mes, al exfutbolista lo captaron al lado de una mujer en una heladería en Miami.

“No sé si esta chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores”, enunció la popular conductora.