¿Quién es Hanna Howell, la nueva novia de Peso Pluma? Ya tienen un 'hijo' de cuatro patitas
El cantante de corridos tumbados confirmó una relación con Hanna Howell, con quien compartió fotografías besándose el pasado 7 de agosto.
En medio de rumores sobre un posible romance, Peso Pluma confirmó su relación con Hanna Howell. El cantante apareció besándose con la joven, quien según Infobae es modelo, en unas fotografías que compartió en Instagram el pasado 7 de agosto.
El intérprete de 'Ella baila sola' acompañó su publicación de varios emojis, entre ellos, un plátano, un oso de peluche y un corazón blanco.
¿Quién es Hanna Howell?
De acuerdo con la cuenta de Instagram de la novia de ‘La Doble P’, Hanna Howell no pertenecería al mundo del espectáculo. Sin embargo, en sus redes se describe como “una chica de Kansas”, dejando entrever que radicaría entre Los Ángeles y Nueva York.
En TikTok como en Instagram, la rubia es conocida como ‘Hanna Banana’ y, aunque algunos medios como Infobae refieren que se dedicaría al modelaje, lo cierto es que la mujer destaca por compartir constantemente fotografías de sus viajes por el mundo.
Así confirmó su relación con Hanna Howell
El pasado 7 de agosto, Hassan Emilio Kabande Laija compartió una serie de fotografías junto a Hanna Howell, con quien desde mediados de julios había despertado sospechas de romance al tatuarse su nombre.
La confirmación de esta nueva relación la hizo Peso Pluma a través de Instagram. Sin embargo, días atrás, Hanna ya había dado pistas del noviazgo en TikTok al presumir uno de los regalos que le hizo el cantante de corridos tumbados: un cachorro de raza Golden retriever.