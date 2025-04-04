Peso Pluma

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco

El cantante estaría intentando “protegerse” luego del escándalo generado por el grupo de regional mexicano, quienes fueron señalados por “glorificar” a un capo mexicano en uno de sus conciertos en México.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video La lujosa vida de Peso Pluma: su sonrisa vale más de 70 mil dólares

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco, quienes fueron señalados de hacer apología del delito durante uno de sus shows en México.

Según reportes de Jacqueline Martínez, conocida en redes como ‘Chamonic’, el cantante estaría intentando “protegerse” cerrando sus oficinas en Los Ángeles.

“A mí no me crean, pero me confirman que Peso Pluma acaba de cerrar sus oficinas en la ciudad de Los Ángeles, ojo, no las Pajín Records, las de Peso Pluma”, señaló en Instagram el 3 de abril.

“Me dicen que después de todo este escándalo con Los Alegres del Barranco, él como otros varios artistas han decidido protegerse y Peso Pluma decide cerrar sus oficinas”, agregó.

La ‘influencer’ también señaló que además de cerrar sus oficinas, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del cantante de corridos tumbados, estaría por abandonar su residencia en Estados Unidos.

“Ya está en trámites para comprar un departamento o una casa en Europa porque ya está con las maletas bien hechas para irse y aprovechará su participación en el ‘Morriña Festival 2025’ y su gira ‘La Doble P World Club European Tour’”, sentenció, haciendo énfasis en que la intención del intérprete de ‘Ella baila sola’ es no verse “extraño cambiando de país”.

¿Por qué Peso Pluma estaría queriendo dejar Estados Unidos?

De acuerdo con ‘Chamonic’, la decisión de Peso Pluma sería supuestamente para evitar problemas con las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Asimismo, tendría que ver con la reciente polémica de Los Alegres del Barranco, a quienes les fueron revocadas las visas de trabajo y turismo, según dio a conocer el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, luego de que proyectaran fotos de un capo mexicano en uno de sus conciertos en México.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha hecho comentarios al respecto. El cantante fue acusado en 2024 de hacer apología a la narcocultura en Chile, situación que llevó a un concejal de Viña del Mar a pedir la cancelación de su show.

Peso Pluma ha sido acusado de hacer apología a la narcocultura en Chile. Un concejal de Viña del Mar pidió cancelar su presentación en el festival de ese nombre. Aunque su presentación no fue cancelada, en febrero del mismo año, el mismo intérprete anunció que no se presentaría en el llamado 'Monstruo de la Quinta Vergara'.

