Peso Pluma

¿Peso Pluma terminó con su novia? Ella publica misterioso mensaje que levanta sospechas

Hanna Howell, pareja del cantante, compartió una dolorosa misiva en sus historias de Instagram. A causa de eso, internautas empezaron a afirmar que ellos ya “rompieron”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Quién es la supuesta nueva novia de Peso Pluma?: él ya se habría tatuado su nombre

Hanna Howell, novia de Peso Pluma, acaba de generar especulaciones de una posible ruptura, a tan sólo un mes de que él confirmara su relación.

Fue el pasado 7 de agosto cuando el cantante publicó en Instagram las primeras imágenes en las que aparecía besándose con la ‘influencer’ y su ‘perrhijo’.

Posteriormente, ella subió a la red social fotografías que evidenciaban el tatuaje que se hizo con el nombre del intérprete, mientras que él se grabó el suyo.

En más de una ocasión, la también modelo ha acompañado al mexicano durante sus conciertos, en los cuales le demuestra su apoyo estando desde el público.

¿Peso Pluma y Hanna Howell terminaron?

Pese a que aparentemente las cosas marchaban de maravilla, la madrugada de este viernes 13 de septiembre, Hanna Howell desató rumores de separación con Peso Pluma.

En primer lugar, la modelo subió a sus historias de la citada plataforma digital una instantánea en la que se le ve tomada de su mano.

Hanna Howell publicó una historia relacionada con Peso Pluma.
Hanna Howell publicó una historia relacionada con Peso Pluma.
Imagen Hanna Howell/Instagram

Sin embargo, la musicalizó con la versión en piano que Daniela Mlčúchová realizó de la canción ‘Golden hour’, originalmente de JVKE.

La letra del tema indica al inicio: “Eran sólo dos amantes sentados en el coche, escuchando Blonde, enamorados en uno del otro”.

Algunos minutos después, ella eliminó dicho ‘post’ y colocó en su lugar un misterioso mensaje encima de un fondo negro.

“Esta cosa que llamamos vida no siempre es fácil y el mundo puede ser cruel. Yo seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino aun cuando la gente lo hiera”, anotó.

Hanna Howell, novia de Peso Pluma, compartió dolorosas palabras.
Hanna Howell, novia de Peso Pluma, compartió dolorosas palabras.
Imagen Hanna Howell/Instagram

Famosos Univisión comprobó que Howell no sigue al apodado ‘La Doble P’ en la aplicación, aunque él sí la tiene añadida todavía.

Peso Pluma sigue a Hanna Howell, su novia, en Instagram, pero ella no.
Peso Pluma sigue a Hanna Howell, su novia, en Instagram, pero ella no.
Imagen Peso Pluma/Hanna Howell/Instagram

Hanna Howell es cuestionada por Peso Pluma

Previamente, el 12 de septiembre, en TikTok, Hanna Howell colgó un video que la muestra al interior de un vehículo haciéndole muecas al lente de la cámara.

En los comentarios, varios de los internautas le cuestionaron a ella directamente: “¿Qué pasó con Peso Pluma?”.

Si bien la estadounidense no ha respondido, hubo quien lo hizo afirmando que “ellos rompieron” e incluso algunos destacaron que ella “borró las fotos que tenía” con el ‘rey’ de los corridos tumbados.

Hasta el momento, Hassan Emilio Kabande, como se llama el artista, no ha reaccionado al respecto y en su ‘feed’ continúan las instantáneas en las que sale con Hanna.

Peso Pluma todavía conserva fotos con su novia Hanna en Instagram. Ella ha evitado responder si terminaron.
Peso Pluma todavía conserva fotos con su novia Hanna en Instagram. Ella ha evitado responder si terminaron.
Imagen Peso Pluma/Instagram y Hanna Howell/TikTok
Peso Pluma

